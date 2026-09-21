Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 21/9, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác bầu nhân sự lãnh đạo UBND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND TP.

Theo đó, với 98,33% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TPHCM (vị trí thứ 5 từ phải sang), nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nguyễn Huế

Các Phó chủ tịch UBND TPHCM hiện tại gồm: Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Lộc Hà, các Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy, Trương Minh Huy Vũ.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17/5/1984, quê xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp. Ông có học vị tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, bảo vệ luận án tại Đại học Bonn (Đức) theo học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Đức.

Từ năm 2011-2018, ông công tác tại Trường ĐH KHXH-NV, ĐHQG TPHCM, lần lượt giữ các vị trí giảng viên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Phó trưởng Khoa Quan hệ quốc tế. Ông cũng từng là học giả khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) và nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Đại học Indiana (Mỹ).

Ông Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: Nguyễn Huế

Giai đoạn 2018-2022, ông giữ nhiều vị trí quản lý tại ĐHQG TPHCM, trong đó có Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm.

Từ tháng 12/2022, ông là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM. Tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Ông hiện là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phước Sáng