Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Quang cảnh kỳ họp sáng ngày 21/9.

Sáng 21/9, tại kỳ họp thứ năm HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Trước khi bỏ phiếu, HĐND Thành phố đã nghe tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Người được giới thiệu là ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh và các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín theo quy định. Theo kết quả được công bố tại kỳ họp, số phiếu phát ra là 120 phiếu, số phiếu thu vào 120 phiếu; trong đó, 119 phiếu hợp lệ và một phiếu không hợp lệ.

Ông Trương Minh Huy Vũ nhận được 118/120 phiếu tán thành, đạt 98,33% số đại biểu có mặt và đạt tỷ lệ 94,44% trên tổng số 125 đại biểu HĐND Thành phố. Với số phiếu này, ông Trương Minh Huy Vũ trúng cử chức Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê tỉnh Đồng Tháp (thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang cũ), có trình độ Tiến sĩ kinh tế và chính trị quốc tế tại Đại học Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức; Thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị; Cử nhân khoa học xã hội chuyên ngành nghiên cứu châu Âu. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2018, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn này, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Phó trưởng Khoa Quan hệ quốc tế. Ông từng là học giả khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore và nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Trường Chính sách công và Môi trường, Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu sau khi các đại biểu hoàn tất việc bỏ phiếu bầu ông Trương Minh Huy Vũ.

Từ tháng 4/2018, ông Trương Minh Huy Vũ công tác tại Khu Công nghệ phần mềm thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, giữ các chức vụ Phó Giám đốc, Phó trưởng Ban Quan hệ đối ngoại và Phát triển dự án, Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm.

Tháng 12/2022, ông chuyển công tác đến Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Viện trưởng. Tháng 8/2024, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ, tân Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 10/2025, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tháng 12/2025, ông giữ chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 3/2026, ông là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi HĐND Thành phố bầu bổ sung ông Trương Minh Huy Vũ, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh gồm: Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được và bảy Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.