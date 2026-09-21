Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Trương Minh Huy Vũ (cầm hoa) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM. Ảnh: CTTĐT TP HCM

Sáng ngày 21/9, tại kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) - HĐND TP HCM đã thống nhất bầu ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) kiêm Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984 (42 tuổi), quê ở tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, Thạc sĩ Khoa học xã hội về toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân Khoa học xã hội - châu Âu học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ từng giảng dạy, nghiên cứu và giữ nhiều vị trí quản lý tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khu Công nghệ phần mềm cùng một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia TP HCM.

Cuối năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM.

Tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM. Đến tháng 12/2025, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM.

Hiện lãnh đạo UBND TP HCM gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 phó chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.