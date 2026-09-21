Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 21/9, UBND TP.HCM đã giới thiệu ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) để HĐND TP.HCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thống nhất bầu ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê ở Đồng Tháp. Ông có trình độ Tiến sĩ kinh tế và Chính trị quốc tế tại Đại học Bonn (CHLB Đức), thạc sĩ khoa học xã hội - toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân khoa học xã hội - nghiên cứu châu Âu và cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2018, ông công tác tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông trải qua các vị trí từ giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Phó trưởng Khoa Quan hệ quốc tế.

Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, ông giữ chức Phó Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm - Đại học Quốc gia TP.HCM. Tháng 1- 6/2020, ông giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm.

Ông Trương Minh Huy Vũ (ở giữa) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2022, ông công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm.

Từ tháng 12/2022, ông bắt đầu công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, giữ chức Phó viện trưởng. Tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ này đến nay.

Từ tháng 10/2025, ông Trương Minh Huy Vũ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 12/2025, ông giữ chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Như vậy, hiện nay, TP.HCM có 7 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ. Trong đó, ông Nguyễn Lộc Hà là Phó Chủ tịch Thường trực.