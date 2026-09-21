Ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh:UBND TP)

Kết quả, với số phiếu 118/120 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 98,33% đại biểu có mặt và đạt 94,4% tổng số đại biểu HĐND Thành phố tán thành, ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh (HIDS) kiêm Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ. (Ảnh:UBND TP)

Ông Trương Minh Huy Vũ SN 1984, quê quán: tỉnh Tiền Giang (cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp. Trình độ: Thạc sĩ quản lý hành chính công, Tiến sĩ quản lý quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác: Trước năm 2024, ông từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 8/2024: Được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 12/2025: Kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.