Ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh....

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tạo lập môi trường, điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị, được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Theo đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung, trong đó có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị.

Đáng chú ý là các dự thảo nghị quyết về loại quy hoạch và hoạt động quy hoạch; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác và phát triển công trình ngầm; tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đây là những nội dung mới, có mối liên hệ chặt chẽ với việc tổ chức không gian phát triển, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng, định hình phương thức phát triển đô thị trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ từng dự thảo nghị quyết; tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi, nhất là sự cần thiết ban hành chính sách, phạm vi và đối tượng tác động, nguồn lực, tính khả thi trong tổ chức thực hiện, cũng như tác động đối với người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của Thành phố. Bên cạnh nhóm nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, kỳ họp cũng xem xét các dự thảo nghị quyết quan trọng khác, trong đó có chính sách hỗ trợ trong giáo dục, y tế; chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ.

Kỳ họp tiến hành công tác nhân sự, bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Kết quả, với số phiếu 118/120 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 98,33% đại biểu có mặt và đạt 94,4% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tán thành, ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê quán: tỉnh Tiền Giang (cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp. Trình độ tiến sĩ kinh tế chính trị quốc tế, thạc sỹ chuyên ngành xã hội học - toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân khoa học xã hội - châu Âu học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Minh Huy Vũ có quá trình công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 12/2022, ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, rồi giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8/2024.

Từ tháng 10/2025, ông Trương Minh Huy Vũ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hiện UBND Thành phố Hồ Chí Minh có các lãnh đạo: Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và 6 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh: ông Nguyễn Lộc Hà (Thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Bùi Minh Thạnh và ông Trần Văn Bảy.