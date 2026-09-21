Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ Năm HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND Thành phố đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17/5/1984, quê xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp. Hiện ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM và Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đáng chú ý, từ tháng 12/2025, ông được giao kiêm nhiệm chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ có quá trình công tác gắn với nghiên cứu, giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2022, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Trong thời gian này, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, nghiên cứu viên cao cấp và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế.

Từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2022, ông đồng thời đảm nhiệm một số vị trí quản lý tại Đại học Quốc gia TPHCM, trong đó có Phó Giám đốc, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm và Phó Trưởng ban Đối ngoại và Phát triển dự án.

Tháng 12/2022, ông Trương Minh Huy Vũ chuyển sang công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, giữ chức Phó Viện trưởng, sau đó là Viện trưởng và Bí thư Đảng ủy Viện.

Đến ngày 14/10/2025, ông được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong vai trò người đứng đầu Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, ông tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu, tham mưu các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, quy hoạch và định hướng phát triển của Thành phố.

Từ tháng 12/2025, ông Trương Minh Huy Vũ được giao kiêm nhiệm chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Đây là một trong những lĩnh vực gắn với định hướng phát triển mới của TPHCM, trong đó Thành phố đặt mục tiêu xây dựng môi trường tài chính có tính kết nối quốc tế, thu hút nguồn lực và thúc đẩy các hoạt động tài chính, đầu tư.

Ông Trương Minh Huy Vũ nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo TP.HCM.

Bên cạnh công tác tại Thành phố, tháng 3/2026, ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Về chuyên môn, ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, Tiến sĩ tiếng Anh, tiếng Đức; Thạc sĩ Khoa học xã hội về toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị; cùng bằng đại học chuyên ngành Khoa học xã hội - châu Âu học.

Việc ông Trương Minh Huy Vũ được HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.