Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Sáng 21/9, ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ năm HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự, bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố. Người được giới thiệu để bầu bổ sung chức danh này là ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Với đa số phiếu tán thành, ông Trương Minh Huy Vũ được HĐND TP. Hồ Chí Minh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử cũng đã được HĐND thành phố thông qua tại phiên họp.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê tại tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị quốc tế, Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học - Toàn cầu hóa, Quốc tế hóa và quản trị, Cử nhân Khoa học xã hội - châu Âu học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác của ông gắn với giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, sau đó giữ vai trò lãnh đạo tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2022, ông Trương Minh Huy Vũ công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, ông lần lượt là giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu viên cao cấp và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế của trường.

Song song với công tác giảng dạy và nghiên cứu, từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2022, ông tham gia công tác quản lý tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với các vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm và Phó ban Ban Đối ngoại và Phát triển dự án. Trong thời gian này, ông còn là Bí thư Chi bộ 10 thuộc Đảng bộ cơ quan và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 12/2022 đến nay, ông chuyển sang công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh, lần lượt giữ các chức vụ Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng và Bí thư Đảng ủy Viện. Đây là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược của thành phố, nơi ông có điều kiện tiếp cận trực tiếp các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của một đô thị đặc biệt.

Từ tháng 10/2025, ông Trương Minh Huy Vũ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời là Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông đã có kinh nghiệm ở cả ba mảng: nghiên cứu học thuật, quản lý đơn vị và tham gia lãnh đạo, điều hành các thiết chế phát triển của thành phố.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh, việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố được thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Yêu cầu này càng có ý nghĩa khi kỳ họp diễn ra vào thời điểm thành phố đang tập trung triển khai nhiều chủ trương, chính sách mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, Luật Phát triển đô thị sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố xem xét, quyết nghị 38 nội dung, gồm 29 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 09 dự thảo nghị quyết cá biệt. Trong đó có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị, có phạm vi điều chỉnh rộng, chứa đựng nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ và liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng.