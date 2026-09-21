Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ 5, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu với tỷ lệ 118/120 đại biểu có mặt tán thành bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh, kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: Hoa Lê

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17/5/1984; quê quán: xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Vũ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24/12/2015.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2022, ông là giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Phó trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/2108 đến tháng 12/2022, ông Vũ là Phó Giám đốc rồi Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Phó ban Ban đối ngoại và phát triển dự án Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Ông Trương Minh Huy Vũ là Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh từ tháng 12/2022 đến nay.

Từ tháng 10/2025 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030; kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Với việc bầu bổ sung một Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh gồm Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được và 7 Phó chủ tịch.

Các Phó chủ tịch UBND thành phố gồm: Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Lộc Hà, các Phó chủ tịch: Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.