Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó chủ tịch UBND Tp.HCM

Sáng 21/9, tại kỳ họp thứ năm HĐND Tp.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, UBND Tp.HCM trình HĐND thành phố xem xét, bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM, giữ chức Phó chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả bỏ phiếu, ông Trương Minh Huy Vũ nhận được 118/120 phiếu của đại biểu có mặt, qua đó được HĐND Tp.HCM thống nhất bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố.

Ông Trương Minh Huy Vũ hiện là Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Tp.HCM và đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi kiện toàn nhân sự, lãnh đạo UBND Tp.HCM hiện gồm Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được và 7 Phó chủ tịch.

Trong đó, ông Nguyễn Lộc Hà giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND Tp.HCM. Sáu Phó chủ tịch còn lại gồm các ông Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17-5-1984, quê tỉnh Đồng Tháp, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế và chính trị quốc tế tại Đại học Bonn, CHLB Đức; thạc sĩ khoa học xã hội về toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị; cử nhân khoa học xã hội, chuyên ngành nghiên cứu châu Âu và trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác của ông Trương Minh Huy Vũ gắn khá nhiều với lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, quan hệ quốc tế và quản lý khoa học.

Từ tháng 11-2011 đến tháng 4-2018, ông công tác tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM. Trong giai đoạn này, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Phó trưởng Khoa Quan hệ quốc tế.

Ông cũng từng là học giả khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore và nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Trường Chính sách công và Môi trường, Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Từ tháng 4-2018, ông chuyển sang công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM. Ông từng giữ chức Phó giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Phó trưởng Ban Quan hệ đối ngoại và Phát triển dự án, sau đó làm Phó giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm.

Từ tháng 5-2020 đến tháng 12-2022, ông giữ chức Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia Tp.HCM, đồng thời tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Chi bộ 10.

Tháng 12-2022 đánh dấu bước chuyển trong quá trình công tác của ông Trương Minh Huy Vũ khi ông được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM.

Đến tháng 8-2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM. Đây là cơ quan thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách và những vấn đề lớn phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tháng 10-2025, ông Trương Minh Huy Vũ được bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến tháng 12-2025, ông được giao kiêm nhiệm chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Tp.HCM. Đây cũng là giai đoạn ông trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị và vận hành một trong những định hướng phát triển mới của thành phố.

Từ tháng 3-2026, ông Trương Minh Huy Vũ là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc được HĐND Tp.HCM bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố đưa ông Trương Minh Huy Vũ vào bộ máy điều hành chính quyền Tp.HCM sau hơn 14 năm làm việc trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, quản lý khoa học và tham mưu chính sách.

Kỳ họp thứ năm HĐND Tp.HCM khóa XI diễn ra trong hai ngày 21 và 22-9, xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự và các nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.