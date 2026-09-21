Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM

Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ Năm HĐND Tp.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND Tp.HCM đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17/5/1984, quê xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM và là Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Từ tháng 12/2025, ông Trương Minh Huy Vũ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM. Việc ông được giao nhiệm vụ này được công bố tại hội nghị thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tháng 12/2025.

Về quá trình công tác, ông Trương Minh Huy Vũ từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và phát triển. Từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2022, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM, trải qua các vị trí giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Phó Trưởng khoa, nghiên cứu viên cao cấp và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế.

Trong giai đoạn 4/2018-12/2022, ông giữ các vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm và Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại và Phát triển dự án thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Tháng 12/2022, ông Trương Minh Huy Vũ được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện.

Ngày 14/10/2025, ông được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn gồm Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, Tiến sĩ tiếng Anh, tiếng Đức; Thạc sĩ Khoa học xã hội về toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị; cùng bằng đại học chuyên ngành Khoa học xã hội - châu Âu học.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, ông Trương Minh Huy Vũ có quá trình tham gia nghiên cứu, tham mưu về các vấn đề kinh tế - xã hội của Thành phố. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM hồi tháng 7/2026, ông từng phân tích các động lực tăng trưởng của Thành phố, trong đó nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy vòng quay vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân và các dòng vốn khác.

Việc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM diễn ra trong bối cảnh Thành phố đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời chuẩn bị vận hành các không gian phát triển mới, trong đó có Trung tâm Tài chính quốc tế tại Tp.HCM.