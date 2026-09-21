Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Tại Kỳ họp thứ năm HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 21/9, UBND TP.HCM giới thiệu ông Trương Minh Huy Vũ để HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Thành ủy và Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Các đại biểu HĐND TP.HCM đã bỏ phiếu và thống nhất bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), có trình độ tiến sĩ Kinh tế và Chính trị quốc tế tại Đại học Bonn (CHLB Đức), thạc sĩ Khoa học xã hội - toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị; cử nhân Khoa học xã hội - nghiên cứu châu Âu và cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2018, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Giai đoạn tháng 4/2018 - 3/2019, ông giữ chức Phó giám đốc Khu Công nghệ phần mềm - Đại học Quốc gia TP.HCM. Từ tháng 1 - 6/2020, ông giữ chức Phó giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2022, ông công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm.

Tháng 12/2022, ông về Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, giữ chức Phó viện trưởng rồi Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Từ tháng 10/2025, ông Trương Minh Huy Vũ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tháng 12/2025, ông được giao giữ chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Ông Trương Minh Huy Vũ đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.