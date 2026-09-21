Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Kỳ họp thứ 5 sẽ không chỉ ban hành những nghị quyết đúng và cần thiết mà quan trọng hơn sẽ đưa ra những quyết định có thể làm ngay, làm được và tạo ra kết quả thực chất.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 21/9.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Kỳ họp lần thứ 5 với nội dung trọng tâm là cụ thể cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, điều quan trọng nhất của Kỳ họp không phải là thông qua được bao nhiêu nghị quyết mà là chất lượng, tính khả thi và khả năng tạo ra chuyển biến thực tế của từng nghị quyết.

Một nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông được nguồn lực và tạo ra được động lực phát triển. Vì thế, mỗi nghị quyết phải đúng pháp luật, rõ ràng và thực sự khả thi.

Các chính sách phải đúng thẩm quyền, thống nhất với hệ thống pháp luật, xác định rõ đối tượng áp dụng, nguồn lực, trách nhiệm thực hiện và điều kiện đảm bảo, phải sử dụng đầy đủ không gian chính sách được giao nhưng tuyệt đối không vượt ra ngoài giới hạn của pháp luật.

Luật đã mở thêm không gian để Thành phố chủ động giải quyết những vấn đề mà thực tiễn phát triển đang đặt ra. Không được thu hẹp thẩm quyền vì tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, nhưng càng không thể nhân danh sáng tạo, đổi mới để làm trái pháp luật. Chủ động phải đi cùng với kỷ cương, sáng tạo phải đi cùng sự minh bạch, phân quyền phải đi cùng sự kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Các chính sách về ngân sách, đất đai, quy hoạch, khoa học công nghệ, giáo dục y tế, nguồn nhân lực và những lĩnh vực quan trọng khác phải hướng đến mục tiêu xuyên suốt là khơi thông và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực phát triển của Thành phố.

Nghị quyết được thông qua phải gắn ngay với việc tổ chức thực hiện. Sau kỳ họp, từng nghị quyết phải được xác định rõ cơ quan chủ quản, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm, mỗi trách nhiệm phải có thời hạn, và mỗi thời hạn phải gắn với một kết quả có thể đo lường và kiểm chứng. Quan điểm của Thành phố là cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì được khuyến khích và bảo vệ, không có vùng an toàn cho sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lợi dụng cơ chế để vụ lợi, phục vụ lợi ích nhóm hoặc làm thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân Thành phố dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung, gồm 29 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 dự thảo nghị quyết cá biệt. Trong đó, kỳ họp thông qua 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị, có phạm vi điều chỉnh rộng, chứa đựng nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ và liên quan đến nhiều lĩnh vực rất quan trọng.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 21/9, ngay trong phiên khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã bỏ phiếu với 118/120 đại biểu có mặt tán thành bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Minh Huy Vũ, sinh ngày 17/5/1984; quê quán: xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24/12/2015.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2022, ông là giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Phó trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/2108 đến tháng 12/2022, ông là Phó Giám đốc rồi Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Phó ban Ban đối ngoại và phát triển dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trương Minh Huy Vũ là Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2022 đến nay.

Từ tháng 10/2025 đến nay, ông Trương Minh Huy Vũ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030; kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh./.