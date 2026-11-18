Ngày 30/11, FPT sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 27/11. Thời gian chi trả dự kiến là 10/12.

Với hơn 1,885 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến chi hơn 1.885 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Chủ tịch Trương Gia Bình là một trong những cá nhân hưởng lợi lớn từ đợt chia cổ tức.

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT. Ảnh: VGP/HM.

Tại ngày 30/6/2026, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT sở hữu hơn 117,3 triệu cổ phiếu FPT. Tuy nhiên, trong tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Nếu không phát sinh thay đổi sở hữu, lượng cổ phiếu FPT do ông Bình nắm giữ sau đợt phát hành dự kiến tăng lên khoảng 129 triệu đơn vị, tương đương 6,85% vốn. Ước tính, Chủ tịch FPT nhận về khoảng 129 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức sắp tới.

Về tình hình kinh doanh trong 10 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 44.959 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 17%, tương đương bình quân gần 1.000 tỷ đồng mỗi tháng. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 8.836 tỷ đồng, tăng 13%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.703 đồng, tăng gần 13%.

Trong cơ cấu kinh doanh, khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ lực với doanh thu 39.917 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và chiếm gần 89% tổng doanh thu tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế của khối này đạt 5.668 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu FPT. Nguồn: Trading View.

Trái ngược với kết quả kinh doanh khởi sắc, cổ phiếu FPT trên thị trường chứng khoán lại liên tục điều chỉnh.

Chốt phiên 18/11, cổ phiếu FPT giảm xuống còn 46.950 đồng/đơn vị, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Đây cũng là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu công nghệ.

Trong phiên hôm nay, FPT là mã bị bán ròng nhiều nhất thị trường với giá trị lên tới hơn 225 tỷ đồng.

Nếu so với vùng đỉnh khoảng 115.000 -120.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào đầu năm 2025, thị giá FPT mất gần 60% giá trị. Vốn hóa thị trường theo đó thu hẹp còn 88.534 tỷ đồng.