Ông Trương Công Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Avương nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cùng lãnh đạo xã Avương tặng hoa chúc mừng ông Trương Công Thanh (thứ 2, trái sang). Ảnh: HIỀN THÚY

Tại kỳ họp, HĐND xã Avương bầu ông Trương Công Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Ông Trương Công Thanh sinh ngày 22/10/1982, quê quán xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân tiếng Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Trương Công Thanh giữ chức Chủ tịch UBND xã Avương nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Briu Quân do chuyển công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Công Thanh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Trước đó, sáng cùng ngày, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Trương Công Thanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Avương; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Avương nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.