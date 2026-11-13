Ông Trump yêu cầu Phó Tổng thống JD Vance gác vấn đề Iran để tập trung chống tham nhũng, tội phạm

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói: “Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua lâu rồi. Chúng ta đã có tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã có eo biển của họ!”.

Ông cũng cho rằng cuộc chiến Iran “về cơ bản đã kết thúc về mặt quân sự” và yêu cầu ông Vance tập trung toàn bộ sự chú ý vào chương trình chống gian lận của mình.

Phó Tổng thống JD Vance trước đó đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mới do ông lãnh đạo, nhằm vào những hành vi lạm dụng tiềm tàng các chương trình phúc lợi xã hội.

Đảng Cộng hòa thất bại nặng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11. Ông Vance công khai cho rằng cuộc chiến Iran và những tác động kinh tế của nó là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa mất phiếu.

Ông Vance vốn là người chủ trương kiềm chế can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Ông từng là trưởng đoàn đàm phán cho thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn trong cuộc xung đột kéo dài 8 tháng với Iran.

Trong một bài đăng dài trên X sau bầu cử, ông Vance viết: “Nếu bạn muốn tranh luận rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới là đáng giá, thì cứ làm đi. Hãy tranh luận rằng đó là cái giá phải trả. Đồng ý hay không, ít nhất đó cũng là sự trung thực”.

Trước đó, ngày 12-11, một số nguồn tin cho biết ông Vance đang cân nhắc khả năng tiến hành cuộc gặp trực tiếp với ông Mohsen Rezaei, một trong những quan chức an ninh hàng đầu của Iran.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao hiếm hoi giữa hai bên trong giai đoạn hiện nay.

Các kênh tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Iran qua trung gian khu vực, đặc biệt là Qatar, đang được tăng cường.

Tehran được cho là đã đề xuất nối lại đàm phán, trong khi Washington cho rằng các biện pháp sức ép kinh tế đang phát huy hiệu quả nên chưa cần mở chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Hiện hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về trừng phạt, phong tỏa tài sản, an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và điều kiện tiên quyết để khôi phục đối thoại chính thức.

Iran yêu cầu Mỹ nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt các hoạt động gây sức ép trước khi bước vào tiến trình đàm phán toàn diện.

Trong khi đó, Washington vẫn duy trì chiến dịch trừng phạt kinh tế, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát hoạt động thương mại và nguồn thu của Tehran.

Theo AP