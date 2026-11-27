Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng số liệu tăng trưởng kinh tế ban đầu là “giả mạo”, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra ngay lập tức. Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi vì sao số liệu chính xác không được công bố trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi đảng Cộng hòa của ông chịu tổn thất đáng kể.

Trong khi đó, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III, tính theo tốc độ cả năm, từ 3,4% lên 4,3%. Số liệu sơ bộ được công bố ngày 29/10, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử.

Phát biểu với báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, ông Trump cho rằng mức chênh lệch gần 1 điểm phần trăm là rất khó chấp nhận và mô tả đây là sai sót chưa từng có trong lịch sử. Ông cũng cáo buộc sự điều chỉnh có thể nhằm gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, dữ liệu do Giám đốc BEA Vipin Arora đồng tác giả cho thấy các ước tính tăng trưởng theo quý từng được điều chỉnh gần 1 điểm phần trăm hoặc hơn ít nhất 4 lần trong 25 năm qua. Mức chênh lệch trung bình giữa số liệu ban đầu và số liệu sau 90 ngày trong thế kỷ XXI là 0,52 điểm phần trăm.

BEA trước đó giải thích các ước tính sơ bộ có thể thay đổi do chưa có đầy đủ dữ liệu về hàng tồn kho, thương mại và chi tiêu tiêu dùng cho dịch vụ. Cơ quan này chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu điều tra của ông Trump.

Năm ngoái, ông Trump từng sa thải một quan chức cấp cao của Bộ Lao động sau khi cáo buộc người này thao túng số liệu việc làm, nhưng không đưa ra bằng chứng. Những động thái này làm dấy lên quan ngại về tính độc lập và độ tin cậy của dữ liệu kinh tế do các cơ quan liên bang Mỹ công bố.