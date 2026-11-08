Ông Trump yêu cầu điều tra phe Dân chủ sau thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng các nghị sĩ Dân chủ đang đe dọa nhiều quan chức, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, bằng việc thúc đẩy luận tội và những hình thức trừng phạt khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 5-11. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ khẳng định những người bị nhắm đến không có hành vi cấu thành căn cứ luận tội, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét những cáo buộc mà ông gọi là hành vi phạm pháp.

Ông Trump chỉ trích Thượng nghị sĩ Dân chủ Elissa Slotkin, bang Michigan, liên quan phát biểu của bà về việc điều tra những người góp phần thực hiện các chính sách của chính quyền.

Bà Slotkin giải thích thông điệp của mình nhằm ngăn những người trẻ tham gia vào các hoạt động mà bà cho là có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, đồng thời khẳng định những người vi phạm hoặc sử dụng tiền thuế để trục lợi cần phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ từng điều tra bà Slotkin cùng một số nghị sĩ Dân chủ sau khi nhóm này đăng video kêu gọi quân nhân và nhân viên tình báo không thực hiện mệnh lệnh bất hợp pháp.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1-2027, phe Dân chủ dự kiến tăng cường giám sát chính quyền thông qua các cuộc điều tra, điều trần và yêu cầu cung cấp tài liệu.

Những vấn đề có thể được xem xét gồm hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump, các hợp đồng chính phủ liên quan tỷ phú Elon Musk, việc cắt giảm ngân sách liên bang, chính sách nhập cư, cuộc xung đột với Iran và cách xử lý hồ sơ Jeffrey Epstein.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia, người dự kiến đứng đầu Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã cảnh báo các quan chức chính quyền chuẩn bị đối mặt với hoạt động giám sát của Quốc hội.

Trong khi đó, khả năng luận tội Tổng thống Trump cũng được một số nghị sĩ Dân chủ đề cập. Theo quy định của Mỹ, Hạ viện cần đa số phiếu để thông qua luận tội, nhưng Thượng viện phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu để kết tội và phế truất tổng thống.