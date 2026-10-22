Ông Trump: Xung đột tại Ukraine tiến gần hồi kết hơn bao giờ hết

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21/10, ông Trump cho biết đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các phương án chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không công bố chi tiết nội dung trao đổi hoặc thời điểm cụ thể có thể đạt được thỏa thuận.

Theo báo Chosun của Hàn Quốc, ông Putin đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump bày tỏ sẵn sàng tham gia, trong khi Điện Kremlin xác nhận các bên đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp. Nếu diễn ra, hội nghị có thể đề cập đến vấn đề Ukraine cùng các nội dung an ninh quốc tế khác. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa đưa ra lập trường chính thức và chưa có xác nhận rằng cuộc gặp sẽ được tổ chức.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/10 cho biết Kyiv ủng hộ đề xuất của Mỹ tổ chức đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ ở cấp độ các nhóm đàm phán, dự kiến vào đầu tháng 11. Theo ông Zelensky, Ukraine đã nhận được thông tin rằng Nga cũng ủng hộ cuộc gặp này.

Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp giữa Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff với ông Zelensky tại Na Uy và cuộc tiếp xúc sau đó với ông Putin tại thành phố St. Petersburg. Điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo Nga đồng ý nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, sớm nhất vào tháng 11.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine ủng hộ các đề xuất ngừng bắn, chấm dứt xung đột và thúc đẩy sáng kiến nhân đạo, đồng thời khẳng định nước này phải trực tiếp tham gia mọi cuộc thảo luận về tương lai của mình. Hiện chưa có thỏa thuận cụ thể về chấm dứt xung đột. Triển vọng ngoại giao sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán và khả năng thu hẹp bất đồng giữa các bên liên quan.