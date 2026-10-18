Ông Trump vận động tại Kentucky, cam kết đầu tư 100 triệu USD có điều kiện

Phát biểu tại cuộc vận động ở thành phố Highland Heights, bang Kentucky, ông Trump tuyên bố Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ đầu tư 100 triệu USD vào công ty dược phẩm Antheia để khôi phục một cơ sở sản xuất thuốc quy mô lớn tại Winchester, với điều kiện đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, ông chưa công bố chi tiết về cơ cấu đầu tư, thời điểm triển khai cũng như tình trạng hiện tại của cơ sở này.

Antheia có trụ sở tại bang California, chuyên sản xuất nguyên liệu và hoạt chất dược phẩm phục vụ điều chế các loại thuốc thiết yếu. Khoản đầu tư được công bố trong bối cảnh chính phủ Mỹ thúc đẩy tăng cường năng lực sản xuất trong nước, giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nguyên liệu dược phẩm từ nước ngoài. Trước đó, công ty đã nhận được các khoản hỗ trợ từ chính phủ Mỹ nhằm mở rộng sản xuất nguyên liệu phục vụ điều trị đau và xử lý tình trạng quá liều opioid.

Tại cuộc vận động, ông Trump cũng đề cập đến tình hình Trung Đông, khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran sẽ sớm kết thúc. Ông đồng thời đưa ra những phát biểu về kết quả chiến dịch và tình hình kinh tế, trong đó có triển vọng giá năng lượng. Những vấn đề này tiếp tục thu hút sự quan tâm trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Chuyến vận động tại Kentucky nằm trong nỗ lực của ông Trump nhằm hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tại bang này, các cuộc đua đáng chú ý bao gồm cuộc tranh ghế Thượng viện thay ông Mitch McConnell, người không tái tranh cử, cùng các cuộc cạnh tranh tại một số khu vực bầu cử Hạ viện.

Trong cuộc đua vào Thượng viện, ứng cử viên Cộng hòa Andy Barr đối đầu với ứng cử viên Dân chủ Charles Booker. Trong khi đó, tại khu vực bầu cử Hạ viện số 6, ứng cử viên Cộng hòa Ralph Alvarado cạnh tranh với ứng cử viên Dân chủ Zach Dembo. Kết quả các cuộc đua này được chú ý trong bối cảnh hai đảng tăng cường vận động nhằm giành lợi thế tại Quốc hội Mỹ.