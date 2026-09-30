Ông Trump vạch “lằn ranh đỏ” AI với Trung Quốc, tuyên bố Mỹ không thể tự từ bỏ lợi thế

Ông Trump dự và phát biểu tại sự kiện công bố dịch vụ AI mới của chính phủ Mỹ trên America.gov. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, phát biểu ngày 29/9 tại sự kiện công bố dịch vụ AI mới của chính phủ Mỹ trên America.gov, ông Trump nhấn mạnh Mỹ hiện dẫn đầu đáng kể trong lĩnh vực AI và không có lý do để “trộn lẫn” với một đối thủ tiềm tàng.

“Nếu làm vậy, chúng ta sẽ trao cho họ rất nhiều bí mật mà họ muốn có”, ông Trump nói. Tổng thống Trump nhấn mạnh thêm rằng, cuộc đua AI hiện tại "hoàn toàn không có chỗ cho vị trí thứ ba", đây bản chất là cuộc đọ sức sinh tử giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Trump phản đối Mỹ - Trung cùng phát triển AI

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Ông Tập Cận Bình tuần trước đã khép lại chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Sau cuộc hội đàm, Mỹ và Trung Quốc thông báo khởi động cơ chế đối thoại mới về AI, dự kiến sẽ tiến hành tham vấn sâu hơn vào tháng 11 tới; hai bên cũng thiết lập kênh giao tiếp mới nhằm giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm khi xảy ra các sự cố liên quan đến AI.

Sau cuộc gặp, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố khởi động một kênh đối thoại mới về AI, dự kiến tiếp tục thảo luận vào tháng 11. Hai bên cũng thiết lập một kênh liên lạc nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm nếu xảy ra các sự cố liên quan đến AI.

Tổng thống Trump xác nhận nội dung về AI đã được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình tuần trước, nhưng ông khẳng định bản thân phản đối việc hai nước bắt tay hợp tác phát triển công nghệ này. Ông nhận định, nếu hai nước hợp tác phát triển AI, Trung Quốc có thể "ngay lập tức nắm được những bí quyết mà chúng ta biết còn họ thì chưa", đồng thời tái khẳng định: "Chúng ta hiện đang dẫn trước Trung Quốc và tất cả các quốc gia khác. Tôi muốn tiếp tục duy trì thế thượng phong này".

Điều này cho thấy Mỹ phân biệt khá rõ hai vấn đề “đối thoại để quản lý rủi ro AI” và “hợp tác công nghệ để cùng phát triển AI”.

Mỹ - Trung vừa mở kênh đối thoại AI

Việc ông Trump đưa ra giới hạn hợp tác diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa thống nhất tăng cường trao đổi về AI. Theo thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp Trump - Tập, hai bên sẽ khởi động đối thoại AI và dự kiến tiến hành vòng trao đổi tiếp theo vào tháng 11.

Một kênh liên lạc mới cũng được thiết lập để hai bên có thể trao đổi khi xuất hiện những sự cố liên quan đến AI, qua đó hạn chế nguy cơ các hành động của một bên bị bên kia hiểu sai.

Đây là một cách tiếp cận khác với việc chia sẻ công nghệ. Washington có thể duy trì đối thoại về an toàn, quản trị và các rủi ro do AI gây ra, nhưng đồng thời hạn chế hợp tác trực tiếp trong phát triển các công nghệ AI tiên tiến.

Ông Trump cho rằng cuộc đua AI hiện tại "hoàn toàn không có chỗ cho vị trí thứ ba", đây bản chất là cuộc đọ sức sinh tử giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Xueqiu.

Trung Quốc phản đối cách tiếp cận “mối đe dọa AI”

Trước thềm Thượng đỉnh Trump - Tập, Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng tuyên bố việc nhìn nhận AI qua con mắt "thuyết đe dọa" và mang tư duy đối đầu sẽ gây bất lợi cho tiến trình quản trị AI trên phạm vi toàn cầu.

Quan điểm của Trung Quốc là AI mang tính toàn cầu và các nước cần tăng cường hợp tác để xây dựng những nguyên tắc quản trị phù hợp. Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy Mỹ vẫn đặt ưu thế công nghệ lên hàng đầu trong quan hệ về AI với Trung Quốc.

Đối với Nhà Trắng, AI không đơn thuần là một lĩnh vực công nghệ mới mà còn gắn với năng lực kinh tế, quốc phòng và vị thế chiến lược của Mỹ.

Như vậy, thông điệp của ông Trump ngày 29/9 có hai lớp khá rõ: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc về các rủi ro và quản trị AI, nhưng không muốn chia sẻ hoạt động phát triển công nghệ cốt lõi có thể làm suy giảm ưu thế của Mỹ.

Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt về chip, mô hình AI, năng lực tính toán và các ứng dụng quân sự, ranh giới giữa “đối thoại AI” và “hợp tác AI” nhiều khả năng sẽ trở thành một vấn đề ngày càng nhạy cảm trong quan hệ hai nước.

Trong khi đó, tuyên bố chính thức gần nhất của Trung Quốc không đi theo hướng “cùng phát triển công nghệ” cũng không chuyển sang đối đầu, mà tập trung vào đối thoại, quản trị rủi ro và xây dựng quy tắc.Điều này cũng phù hợp với cơ chế mà hai bên vừa thống nhất sau cuộc gặp Trump - Tập: đối thoại AI và kênh liên lạc nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm, chứ không đồng nghĩa với việc Mỹ và Trung Quốc chia sẻ công nghệ AI tiên tiến cho nhau.

Washington muốn tách “đối thoại AI” khỏi “hợp tác công nghệ”, trong khi Bắc Kinh vẫn nhấn mạnh đối thoại và quản trị toàn cầu. Hai bên vì vậy có thể nói chuyện về AI, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa họ sẵn sàng chia sẻ những công nghệ AI mà mỗi bên coi là lợi thế chiến lược.

Sau sự kiện công bố dịch vụ AI mới của chính phủ Mỹ trên America.gov, ông Trump tiếp tục triệu tập lãnh đạo một số tập đoàn công nghệ lớn tới Nhà Trắng dự tiệc trưa để thảo luận về những rủi ro an toàn AI.

Tại đây, chính quyền Mỹ công bố một thỏa thuận giám sát tự nguyện, theo đó các doanh nghiệp cam kết tăng cường đánh giá rủi ro, kiểm toán và tiến hành các đánh giá độc lập từ bên thứ ba.

Theo UDN, Worldjournal