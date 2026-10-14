Ông Trump và Zelensky bất đồng sau đợt tập kích tên lửa của Nga

Ông Donald Trump và ông Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 18-8-2025. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đài RT, ngày 13-10, ông Zelensky nhấn mạnh việc nhận được thông tin tình báo về các cuộc tập kích sắp xảy ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ukraine.

Trước đó, Không quân Ukraine cho biết chỉ phát hiện tên lửa khi chúng đang tiến gần mục tiêu. Một số video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại cảnh tên lửa đạn đạo đánh trúng Kiev trước khi còi báo động không kích vang lên.

Những diễn biến này làm dấy lên nghi vấn Mỹ có thể đã hạn chế chia sẻ tình báo với Kiev, trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nhà lãnh đạo xuất hiện bất đồng công khai. Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ khả năng Washington ngừng hỗ trợ, khẳng định Mỹ đang làm việc với cả Nga và Ukraine để chấm dứt xung đột.

Theo truyền thông Mỹ, sự việc có thể liên quan đến trục trặc kỹ thuật. Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Politico rằng phía Mỹ giải thích việc không có cảnh báo là do điều kiện thời tiết bất lợi. Hiện chưa có thông tin xác nhận chính sách chia sẻ tình báo giữa 2 nước đã thay đổi.

Bất đồng còn xuất hiện quanh thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng do ông Trump công bố ngày 11-10. Ông Zelensky cáo buộc Nga tiếp tục tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine, đồng thời tuyên bố Kiev sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận nếu Moskva có hành động tương tự.

Các cuộc tấn công khiến nhiều khu vực tại Kiev bị mất điện, một số nơi gián đoạn cả nguồn nước.