Ông Trump và ông Obama tiếp tục đấu khẩu ở tuần cuối trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Theo Reuters ngày 28/10, ông Obama vận động tranh cử tại Morrow, bang Georgia, kêu gọi cử tri ủng hộ Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jon Ossoff. Trong bài phát biểu, ông chỉ trích các chính sách thuế quan, cuộc chiến tại Iran và cách hành xử của ông Trump, cho rằng những lựa chọn trong cuộc bầu cử còn liên quan đến các giá trị đạo đức của nước Mỹ.

Trước đó, tại một sự kiện ở Cleveland, bang Ohio, ông Obama đã chế giễu việc ông Trump tập trung vào cải tạo Nhà Trắng, từ xây dựng phòng khiêu vũ lớn, lát lại khu Vườn Hồng đến lắp bãi đáp trực thăng ở bãi cỏ phía Nam.

Đáng chú ý, ông Obama nói Nhà Trắng trông như thể nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein mở một nhà hàng Cheesecake Factory. Đây là chuỗi nhà hàng ăn uống bình dân tại Mỹ, nổi tiếng với không gian trang trí cầu kỳ.

Cựu Tổng thống Barack Obama gặp ông Donald Trump trong ngày cuối cùng nhiệm kỳ vào năm 2017ảnh: REUTERS

Ông Trump sau đó bảo vệ những thay đổi này, cho rằng Nhà Trắng là biểu tượng quan trọng của nước Mỹ và không thể để công trình xuống cấp, với cửa sổ hỏng hay những mảng tường đá chưa được sơn sửa trong nhiều thập kỷ.

Theo Reuters, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần sau, với toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 trong số 100 ghế Thượng viện được đưa ra tranh cử. Kết quả có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục vận động cho các ứng viên đảng Cộng hòa tại Ohio và chỉ trích đối thủ Dân chủ về vấn đề nhập cư. Các cuộc đua tại Alaska và Michigan cũng thu hút sự chú ý khi hai đảng nỗ lực huy động sự ủng hộ của cử tri.