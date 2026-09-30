Ông Trump ủng hộ kế hoạch nới lỏng trừng phạt Nga, ngành dầu mỏ được hưởng lợi?

Tờ The Atlantic tiết lộ, John Coale - đặc phái viên của ông Trump về Belarus đã trình bày ý tưởng này với Tổng thống Mỹ vài tháng trước. Đề xuất kêu gọi Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với nền kinh tế Nga, từng bước mở đường cho các thỏa thuận thương mại liên quan đến dầu mỏ, dầu diesel, đất hiếm và nhiều hàng hóa khác.

Tuy nhiên, sáng kiến vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa từng được công bố trước đây. Theo tạp chí, ông Coale đã thử cách tiếp cận đó tại Belarus với sự cho phép của Tổng thống Trump. Đặc phái viên này dự định áp dụng cách tương tự với Nga.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ sẵn sàng mua phân bón kali từ Belarus.

Ông Coale nói: "Tất cả những điều này đều hướng tới khả năng đạt được hòa bình". Ông lập luận việc tăng cường tương tác và gia tăng các thỏa thuận trao đổi về kinh tế, tù nhân hoặc các vấn đề khác có thể khiến mục tiêu hòa bình gần hơn. Phái viên này cho hay: "Quan hệ kinh tế thường dẫn đến sự bình thường hóa".

Trên thực tế, The Atlantic nhận định cách tiếp cận này có thể khiến Ukraine, các nước châu Âu và nhiều đồng minh của ông Trump tại Quốc hội Mỹ không đồng tình.

Moscow nhiều lần cáo buộc các lệnh trừng phạt của phương Tây, cũng như cho rằng điều này hoàn toàn "bất hợp pháp".

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng dù số lượng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đạt mức kỷ lục nhưng không mang lại hiệu quả.