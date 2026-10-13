Ông Trump tuyên bố thỏa thuận mua dầu diesel với Nga là 'vì người dân Mỹ'

Ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga, bất chấp những phản ứng trái chiều từ các đồng minh châu Âu và giới lập pháp Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã chi 250 tỷ USD để mua năng lượng Nga, nhưng truyền thông Mỹ không muốn đề cập đến vấn đề này. Ông khẳng định các quyết định của mình luôn đặt lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đang triển khai các biện pháp nhằm hạ giá nhiên liệu, vốn đang ở mức cao. Đây cũng là vấn đề có thể ảnh hưởng đến cơ hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11.

Trước đó, ngày 9/10, ông Trump tuyên bố Nga đồng ý cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Theo thông tin ông đưa ra, Nga sẽ cung cấp thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Moskva cũng có thể bổ sung 3 triệu tấn trong thời gian ngắn, tùy thuộc tình hình hoạt động của các nhà máy lọc dầu.

Chính quyền ông Trump đồng thời tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhiên liệu Nga.

Những biện pháp này trước đó được áp dụng nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Moskva, qua đó cắt giảm nguồn lực tài chính phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Quyết định của Washington vấp phải sự phản đối từ một số đồng minh châu Âu. Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius ngày 12/10 mô tả thỏa thuận dầu diesel Nga - Mỹ là "nỗi xấu hổ".

Trả lời Sky News bên lề Diễn đàn An ninh Warsaw tại Ba Lan, ông Sinkevicius cho biết không tự hào về thỏa thuận và bày tỏ nghi ngờ liệu nó có thực sự được triển khai hay chỉ là tuyên bố chính trị.

Khi được hỏi về mức độ tin tưởng đối với Tổng thống Trump trong cách tiếp cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông trả lời rằng mình hy vọng vẫn có thể tin tưởng nhà lãnh đạo Mỹ.

Thủ tướng Litva cũng kêu gọi các nước châu Âu tăng cường khả năng hành động độc lập và dựa nhiều hơn vào năng lực của chính mình.

Tại Mỹ, một nhóm thượng nghị sĩ thuộc cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ ngày 11/10 kêu gọi ông Trump đảo ngược quyết định. Họ cho rằng thỏa thuận có nguy cơ vi phạm đạo luật năm 2022 nhằm hỗ trợ Ukraine chống lại lực lượng Nga.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jerry Moran cảnh báo việc cho phép nhập khẩu dầu diesel Nga có thể làm suy yếu các biện pháp trừng phạt, giảm sức ép đối với Moskva và gây tổn hại đến uy tín của Mỹ với các đồng minh.