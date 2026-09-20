Ông Trump tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI' của Mỹ

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 19/9 giờ địa phương, Tổng thống Donald Trump khẳng định chính quyền Mỹ sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp này.

“Với tư cách là Tổng thống Mỹ, tôi sẽ không khoanh tay và để điều này xảy ra. Chúng ta sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp tuyệt vời này dưới bất kỳ hình thức nào. Thay vào đó, chúng ta sẽ trân trọng, hỗ trợ và giám sát sự phát triển của nó! Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ để mắt đến những điều xấu và chúng ta có thể làm điều đó rất dễ dàng thông qua hệ thống tư pháp hình sự và dân sự hiện có,” ông Trump viết.

“Vì mục đích này, tôi sẽ thành lập Lực lượng AI, giống như tôi đã làm với Lực lượng Không gian (Space Force) vốn đã đạt được thành công to lớn trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi,” ông Trump nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông tiết lộ sẽ bổ nhiệm một “ông trùm AI” (AI czar) và cho rằng “chỉ những người có chỉ số IQ cao mới nên ứng tuyển” vào vị trí này. Tuy nhiên, ông chưa công bố danh tính người được lựa chọn cũng như các thông tin cụ thể về cơ cấu và nhiệm vụ của lực lượng mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Nếu được triển khai, đây sẽ là lần thứ hai chính quyền ông Trump có một “ông trùm AI”, theo NBC News. Trước đó, ông David Sacks, một nhà đầu tư mạo hiểm, từng đảm nhiệm vị trí “ông trùm AI và tiền điện tử” trong chính quyền Tổng thống Trump. Ông Sacks từ chức vào đầu năm nay do những giới hạn về nhiệm kỳ đối với vị trí nhân viên chính phủ đặc biệt, sau đó chuyển sang vai trò cố vấn cho chính quyền.

Nhà Trắng hiện chưa nêu thông tin chi tiết về sáng kiến mới.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ ngày càng quan tâm đến những rủi ro mà AI có thể gây ra đối với con người và tài sản. Một số nhà nghiên cứu cũng cảnh báo công nghệ này có thể phát triển vượt quá khả năng kiểm soát của con người, qua đó làm gia tăng những lời kêu gọi chính phủ tăng cường quản lý lĩnh vực AI.

Trong một cuộc họp kín với các nghị sĩ Mỹ trong tuần này, nhà khoa học Geoffrey Hinton, người đoạt giải Nobel và thường được gọi là “cha đẻ của AI”, cảnh báo thời gian để xây dựng các quy định quản lý ngành đang ngày càng thu hẹp. Theo ông Hinton, Quốc hội Mỹ “có thể chỉ còn một năm” để hoàn tất công việc này.

Trong vài năm qua, các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã tìm cách thúc đẩy các quy định liên quan đến AI nhưng chưa đạt được nhiều tiến triển. Những cảnh báo mới về rủi ro của công nghệ này đang khiến vấn đề quản lý AI tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm tại Washington.

Trong khi đó, ông Trump nhiều lần hạ thấp những lo ngại về AI và nhấn mạnh rằng ưu tiên của Mỹ là duy trì vị thế dẫn đầu về phát triển công nghệ này, đồng thời vượt Trung Quốc. “Ai chiến thắng trong lĩnh vực AI thì người đó chiến thắng,” ông Trump tuyên bố trong tuần này.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ngành AI. Ông thậm chí đã gọi điện cho Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang khi ông Huang đang phát biểu trên sân khấu tại một hội nghị thượng đỉnh của ngành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến AI.

Ở cấp bang, một số chính trị gia thuộc đảng Dân chủ đang thúc đẩy các biện pháp quản lý công nghệ này. Tại California, Thống đốc Gavin Newsom ngày 18/9 ký một sắc lệnh hành chính nhằm tăng cường giám sát AI, đồng thời kêu gọi thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xem xét khả năng bắt buộc xây dựng cơ chế “ngắt khẩn cấp” (kill switch) đối với một số hệ thống AI.

Tại Pennsylvania, Thống đốc Josh Shapiro kêu gọi chính phủ liên bang tăng cường quản lý AI. Trong khi đó, Thống đốc Virginia Abigail Spanberger thành lập một lực lượng đặc nhiệm về AI và đưa ra kế hoạch tăng cường trách nhiệm của các trung tâm dữ liệu, nhằm giải quyết “mối lo ngại và những rủi ro ngày càng gia tăng do sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo”.

Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đề cập đến vấn đề này trong tuần trước, khi khuyên các thành viên đảng Dân chủ ưu tiên xây dựng một kế hoạch về AI. Ông cho biết sẽ coi đây là một vấn đề trọng tâm nếu quyết định ra tranh cử vào năm 2028.