Ông Trump tuyên bố thành lập “Lực lượng AI”

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích những ý kiến muốn “tàn phá hoặc hủy diệt AI”, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ đà phát triển của ngành.

Tổng thống Trump cho hay: “Chúng tôi sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp tuyệt vời này dưới bất kỳ hình thức nào. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tôn trọng, hỗ trợ và giám sát sự phát triển của nó”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ thành lập “Lực lượng AI” với nhiệm vụ “tìm những kẻ xấu” trong lĩnh vực này. Ông cũng cho biết sẽ sớm bổ nhiệm một người đứng đầu để điều phối các vấn đề liên quan đến AI, song chưa công bố cơ cấu, quyền hạn và thời điểm lực lượng bắt đầu hoạt động.

Ông Trump nhận định AI có thể trở thành cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo, tương tự internet nhưng với quy mô và tác động lớn hơn. Theo ông, AI “có thể chiếm tới 25% GDP” của Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, Washington không được phép để thua trong cuộc đua công nghệ. Ông cho rằng Mỹ cần tiếp tục thúc đẩy phát triển AI thay vì áp đặt những rào cản có thể làm chậm ngành công nghiệp này.Thông điệp của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc về phát triển AI. Chính quyền Trump và nhiều lãnh đạo công nghệ Mỹ cho rằng các quy định quá chặt chẽ có thể làm giảm tốc độ đổi mới và ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.

Bên cạnh việc công bố kế hoạch thành lập “Lực lượng AI”, ông Trump còn đặt vấn đề về cách gọi “trí tuệ nhân tạo”. Ông cho rằng thuật ngữ này có thể không còn phù hợp với tốc độ phát triển của công nghệ và kêu gọi người dùng mạng xã hội đề xuất những tên gọi khác, như “siêu trí tuệ” hay “trí tuệ vô hạn”.