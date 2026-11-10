Ông Trump tuyên bố sẽ trở lại 'mạnh mẽ hơn bao giờ hết' sau thất bại bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có màn trở lại mạnh mẽ sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: "Nước Mỹ đã lùi một bước dài trong lịch sử với kết quả của cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng đừng sợ hãi, chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Trong cuộc bầu cử ngày 3/11, đảng Cộng hòa của ông Trump để mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện vào tay đảng Dân chủ.

Kết quả này được giới quan sát đánh giá có thể làm thay đổi đáng kể cục diện chính trị trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng thất bại bầu cử sẽ không ảnh hưởng đến nửa cuối nhiệm kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhanh chóng triển khai những thay đổi trong bộ máy chính quyền.

Một trong những quyết định đáng chú ý là bổ nhiệm cố vấn Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông Miller được xem là kiến trúc sư đứng sau chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump.

Bên cạnh việc điều chỉnh nhân sự, Tổng thống Mỹ còn yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét những đe dọa từ phía đảng Dân chủ về khả năng luận tội các thành viên trong chính quyền.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ chuẩn bị nắm quyền kiểm soát các ủy ban tại cả 2 viện Quốc hội.

Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố Bộ Tư pháp sẽ bảo vệ Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền.

Ông nhấn mạnh cơ quan này sẽ hỗ trợ Stephen Miller nếu đảng Dân chủ tìm cách nhắm vào ông thay vì thực hiện hoạt động giám sát và điều hành theo thẩm quyền.

Với quyền kiểm soát các ủy ban tại Hạ viện và Thượng viện, đảng Dân chủ có thể triệu tập quan chức chính phủ, yêu cầu cung cấp tài liệu và tổ chức các phiên điều trần công khai. Những công cụ giám sát này có thể tạo thêm sức ép đối với chính quyền Trump trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng 2 lần bị Hạ viện luận tội. Tuy nhiên, cả 2 lần ông đều được Thượng viện tuyên trắng án.

Những diễn biến sau cuộc bầu cử giữa kỳ lần này tiếp tục đặt chính quyền Mỹ trước những thách thức chính trị mới.