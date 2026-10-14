Ông Trump tuyên bố sắp thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn tại Greenland

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 14/10, ông Trump gọi Greenland là hòn đảo “mới và xinh đẹp của chúng ta”, đồng thời tuyên bố nơi đây sở hữu trữ lượng dầu mỏ có thể khai thác tương đối dễ dàng, thuộc hàng lớn nhất thế giới.

“Hoạt động thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn sắp bắt đầu tại Greenland mới và xinh đẹp của chúng ta!”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ dẫn lời các chuyên gia để khẳng định Greenland có lượng dầu mỏ dễ khai thác lớn hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác trên thế giới. Ông không nêu cụ thể thời điểm triển khai, các đơn vị tham gia hay vai trò của Chính phủ Mỹ trong hoạt động thăm dò này.

Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có vị trí chiến lược tại Bắc Cực và được đánh giá có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, việc khai thác các nguồn tài nguyên tại đây cũng đối mặt với những thách thức về điều kiện tự nhiên, chi phí và môi trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Mỹ đạt thỏa thuận an ninh với các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland vào tháng trước, mở rộng vai trò quân sự của Mỹ trên hòn đảo.

Theo nội dung được công bố, thỏa thuận mở đường cho việc xây dựng hai căn cứ quân sự mới và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Vòm vàng” theo kế hoạch của ông Trump. Văn kiện đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland và quyền tự quyết của người dân trên hòn đảo.

Thỏa thuận được kỳ vọng giúp khép lại cuộc khủng hoảng kéo dài gần hai năm, bắt nguồn từ việc ông Trump nhiều lần thể hiện mong muốn Mỹ kiểm soát Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu này.

Trong bài đăng hôm 14/10, ông Trump ca ngợi những lợi ích an ninh mà thỏa thuận mang lại cho Mỹ và châu Âu, gọi đây là những lợi ích “vô song”.

Ông lập luận rằng Greenland giữ vai trò thiết yếu trong hệ thống phòng thủ của Mỹ trước các mối đe dọa từ trên không. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, vị trí địa lý của hòn đảo giúp Mỹ phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng bằng máy bay không người lái, tên lửa hoặc những loại vũ khí khác.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhằm vào Mỹ đều phải đi qua Greenland, nơi hệ thống phòng thủ của chúng ta sẽ thường xuyên bắn hạ máy bay không người lái, tên lửa hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác thậm chí còn chưa được nghĩ đến”, ông Trump viết.

Ông cho rằng Greenland có thể cung cấp cho Mỹ lợi thế về thời gian cảnh báo, xác định vị trí và khả năng quan sát mà những khu vực khác không có được.

Greenland ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc nhờ vị trí chiến lược tại Bắc Cực và tiềm năng tài nguyên. Bên cạnh dầu khí, hòn đảo còn được chú ý bởi nguồn khoáng sản có thể phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao và quốc phòng.

Đối với Mỹ, việc tăng cường hiện diện tại Greenland có ý nghĩa cả về an ninh lẫn kinh tế, trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng trở thành khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.