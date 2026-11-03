Ông Trump tuyên bố sẵn sàng dùng quyền đặc biệt để bảo vệ Elon Musk

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Miranda Devine của New York Post trên podcast Pod Force One, ông Trump được hỏi liệu có cân nhắc ban hành lệnh ân xá trước cho những người có nguy cơ bị các nghị sĩ Dân chủ điều tra hay không.

“Tôi sẽ làm nếu cần thiết. Chắc chắn rồi”, ông Trump trả lời.

Khi được hỏi liệu biện pháp này có áp dụng với tất cả những người từng làm việc cho ông hay không, Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định: “Tôi sẽ làm. Tôi đã làm điều đó với những người liên quan đến sự kiện ngày 6/1”.

Ông Trump nhắc đến quyết định ân xá cho khoảng 1.500 người bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Elon Musk trao đổi ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 14/5/2025. Ảnh: AFP

Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến tỷ phú công nghệ Elon Musk. Người dẫn chương trình Miranda Devine đưa ra giả định rằng các nghị sĩ Dân chủ có thể muốn bắt giữ Musk, tịch thu nhà máy của ông và quốc hữu hóa công ty SpaceX nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Đáp lại, ông Trump cho rằng những tuyên bố như vậy hiện mới chỉ dừng ở lời nói, nhưng nếu trở thành hành động thực tế, chính quyền sẽ phải có biện pháp bảo vệ những người liên quan.

“Tôi không biết về bản thân mình, nhưng tôi có thể nói rằng nếu họ làm vậy, chúng ta sẽ phải bảo vệ những người đó”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến các lệnh ân xá mà cựu Tổng thống Joe Biden ban hành trước khi rời Nhà Trắng. Ông cho rằng người tiền nhiệm đã sử dụng quyền này để bảo vệ nhiều cá nhân, bao gồm cả các thành viên gia đình và những người từng tham gia điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1.

Theo New York Post, một số nghị sĩ Dân chủ đã đề cập khả năng mở các cuộc điều tra nhằm vào những người thân cận với ông Trump nếu đảng này giành lại quyền kiểm soát Quốc hội. Trong đó, Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin từng đề cập việc theo đuổi các vụ việc nhằm vào những người mà bà cho là đã hỗ trợ ông Trump.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin cũng tuyên bố sẽ điều tra những vấn đề mà ông mô tả là tình trạng tham nhũng có hệ thống trong chính quyền nếu trở thành Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

New York Post lưu ý rằng quyền ân xá của tổng thống Mỹ chỉ áp dụng đối với các tội danh liên bang, không thể ngăn chặn các vụ truy tố ở cấp tiểu bang, các vụ kiện dân sự hoặc thủ tục luận tội.

(Theo New York Post)