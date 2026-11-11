Ông Trump tuyên bố phe Dân chủ thất bại trong nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định: "Nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã thất bại thảm hại!".

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ ông Hegseth, ngoại trừ Hạ nghị sĩ Thomas Massie. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi ông Massie là "kẻ thất bại lớn" và cho rằng những thành tựu của chính quyền, từ các chiến thắng tại Venezuela và Iran đến số lượng tuyển quân cao kỷ lục của quân đội Mỹ, đã dẫn tới việc "minh oan cho một người yêu nước Mỹ".

Ông Trump đồng thời cáo buộc phe Dân chủ tiếp tục "vũ khí hóa và lạm dụng" các thể chế của nước Mỹ, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng này.

Bài đăng của Tổng thống Trump ngày 10/11 về nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth.

Thông điệp được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ ngày 10/11 bỏ phiếu với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, thông qua đề xuất chuyển hồ sơ luận tội ông Hegseth tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Theo Reuters, động thái này trên thực tế đã chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ.

Hạ nghị sĩ Thomas Massie, đại diện bang Kentucky, là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống đề xuất chuyển hồ sơ. Ông Massie chính là người khởi xướng nghị quyết luận tội ông Hegseth, trong khi các nghị sĩ Dân chủ ủng hộ việc thúc đẩy quy trình này.

Theo CBS News, nghị quyết dài 34 trang gồm 8 điều khoản cáo buộc ông Hegseth có những hành vi nghiêm trọng trong quá trình điều hành Bộ Quốc phòng, tập trung vào một loạt hoạt động quân sự gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Trump.

Trong đó, các cáo buộc đáng chú ý nhất liên quan đến việc phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà không có sự cho phép của Quốc hội; tiếp tục các hoạt động quân sự bất chấp nghị quyết của Quốc hội yêu cầu chấm dứt xung đột; và không tuân thủ các quy định về giới hạn quyền sử dụng lực lượng quân sự của tổng thống.

Nghị quyết cũng cáo buộc ông Hegseth làm suy yếu các cơ chế bảo vệ dân thường, liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một trường học ở Iran khiến khoảng 170 người thiệt mạng theo truyền thông Iran. Ngoài ra, hồ sơ đề cập các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào những con tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1/2026, cũng như việc Bộ trưởng Hegseth có hành động trả đũa Thượng nghị sĩ Mark Kelly sau khi ông này kêu gọi quân nhân từ chối thực hiện những mệnh lệnh bất hợp pháp.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 10/11, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bác bỏ các cáo buộc, gọi nỗ lực luận tội là một "màn trình diễn chính trị". Ông khẳng định những chiến dịch quân sự bị đưa vào hồ sơ đều được tiến hành theo mệnh lệnh hợp pháp của Tổng thống Trump, đã được thông báo tới Quốc hội và do các quân nhân Mỹ thực hiện.

Theo báo The Washington Post, động thái của ông Massie diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa vừa hứng chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó cuộc chiến với Iran trở thành một trong những vấn đề gây bất đồng và sức ép chính trị đối với chính quyền Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện chưa đồng nghĩa ông Hegseth được tuyên bố vô tội hay đã trải qua một quy trình xét xử luận tội. Đây là một quyết định mang tính thủ tục nhằm chuyển hồ sơ sang ủy ban của Hạ viện, khiến nỗ lực thúc đẩy luận tội hiện nay không thể tiếp tục theo hướng biểu quyết trực tiếp.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, ngay cả khi Hạ viện thông qua việc luận tội, Bộ trưởng Hegseth cũng chưa tự động bị bãi nhiệm. Hồ sơ sẽ phải được đưa ra Thượng viện để xét xử và cần ít nhất 2/3 số thượng nghị sĩ có mặt bỏ phiếu kết tội mới có thể bãi nhiệm ông.