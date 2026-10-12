Ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng

Ảnh chụp bài đăng của Tổng thống Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Có hiệu lực ngay lập tức, một lệnh ngừng tấn công các cơ sở năng lượng được áp dụng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cả hai bên đã nhất trí và kêu gọi Moskva cùng Kiev không vi phạm thỏa thuận.

Theo truyền thông Nga, tuyên bố được đưa ra vài ngày sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc trao đổi này, hai nhà lãnh đạo được cho là đã nhất trí về một thỏa thuận nhằm giảm bớt sức ép của cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu thông qua hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga.

Tuy nhiên, thông tin được cung cấp chưa nêu chi tiết về phạm vi áp dụng, thời hạn của lệnh ngừng tấn công hoặc cơ chế giám sát việc thực hiện thỏa thuận. Phản hồi chính thức từ Moskva và Kiev cũng chưa được đề cập.