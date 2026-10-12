Ông Trump tuyên bố Nga - Ukraine đạt thỏa thuận 'ngừng bắn năng lượng', Kiev nói giao tranh vẫn tiếp diễn

Chiếc xe bốc cháy trong vụ tấn công vào Kharkiv Ukraine ngày 11-10-2026

Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này vẫn diễn ra sau thông báo của ông Trump.

Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức và kêu gọi các bên “không được vi phạm”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không công bố chi tiết về nội dung hay cơ chế thực hiện thỏa thuận. Trong khi đó, phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh thông tin trên, gọi đây là “tin tốt cho tất cả mọi người”, nhưng khẳng định các cuộc không kích của Nga vẫn tiếp tục nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Theo ông Zelensky, một nhà máy điện tại thành phố Kharkiv đã bị tấn công chỉ vài giờ sau khi ông Trump công bố thỏa thuận.

Ông Zelenskycho biết, Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga nếu Matxcơva thực hiện cam kết tương tự.

Ông đồng thời kêu gọi Mỹ gây sức ép buộc Nga chấp nhận ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện và năng lượng của Ukraine.

Lính cứu hỏa dập đám cháy do cuộc tấn công ở Kharkiv, Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đã nhiều lần đề xuất các biện pháp giảm leo thang nhưng chưa nhận được phản hồi tích cực từ Điện Kremlin.

Ông khẳng định nước này ủng hộ mọi sáng kiến có thể giúp bảo vệ dân thường và giảm thiểu thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng Nga, cho rằng chúng góp phần đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đem lại đột phá rõ rệt, tình hình trên thực địa tiếp tục diễn ra ác liệt.

Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công UAV nhằm vào trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ Yandex tại thành phố Vladimir, phía đông Matxcơva, gây gián đoạn nhiều dịch vụ số tại Nga.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine cho biết một cuộc không kích của Nga vào thành phố Zaporizhzhia ngày 10-10 khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, và hơn 30 người bị thương.

Theo Xinhua, AP