Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp thăm dò dầu khí quy mô lớn tại Greenland

“Hoạt động thăm dò dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản quy mô lớn đang chuẩn bị được triển khai tại Greenland mới và xinh đẹp của chúng ta! Một số chuyên gia cho rằng trữ lượng dầu mỏ dễ khai thác tại đây lớn hơn rất nhiều so với hầu hết mọi vùng đất khác trên thế giới,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/10 giờ Việt Nam.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, xét từ góc độ an ninh, Greenland có vị trí không nơi nào sánh được trong cả hoạt động phòng thủ lẫn tấn công của Mỹ và châu Âu.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ trong tương lai đều sẽ phải đi qua Greenland, nơi hệ thống phòng thủ của chúng tôi sẽ thường xuyên đánh chặn máy bay không người lái, tên lửa hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác, kể cả những loại vũ khí mà con người hiện còn chưa hình dung ra. Greenland mang lại cho chúng ta lợi thế về thời gian, vị trí và tầm quan sát mà không nơi nào khác trên thế giới có được!” ông Donald Trump nhận định.

Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch và lãnh đạo chính quyền Greenland chưa lên tiếng về tuyên bố trên của ông Trump.

Từ trái sang phải: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo chính quyền Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, ngày 19/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland, theo đó Washington được quyền kiểm soát an ninh tại hòn đảo này vô thời hạn.

“Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland, theo đó trao cho Mỹ quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với vấn đề an ninh cũng như tất cả các nhu cầu khác tại Greenland, qua đó giải quyết hoàn toàn tất cả những quan ngại của Mỹ. Washington sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào!,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Mỹ đã làm việc với đại diện Đan Mạch và Greenland nhằm bảo đảm Washington sẽ “mãi mãi” có khả năng triển khai các biện pháp cần thiết tại Greenland để bảo vệ an ninh của hòn đảo và nước Mỹ.

“Đây là một thỏa thuận ‘Vô thời hạn’ (Infinite Life), không có thời điểm kết thúc! Chúng tôi rất vinh dự và tự hào về những gì vừa diễn ra, và tất cả những điều đạt được thỏa thuận hôm nay sẽ được người dân Mỹ trân trọng,” Tổng thống Trump cho biết.

Đến ngày 22/9, Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và ông Jens-Frederik Nielsen, lãnh đạo chính quyền Greenland, chính thức ký thỏa thuận tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

“Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận tốt đẹp cho Greenland, Đan Mạch và Mỹ, cũng như cho NATO và châu Âu. Thỏa thuận tăng cường năng lực phòng thủ và an ninh chung của chúng tôi, đồng thời gắn bó chặt chẽ với NATO. Thỏa thuận công nhận và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland,” bà Mette Frederiksen tuyên bố trong thông cáo được Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch đăng ngày 22/9.

“Thỏa thuận công nhận rằng chúng tôi là một dân tộc có quyền tự quyết. Đồng thời, thỏa thuận cũng công nhận vai trò của chúng tôi trong việc bảo đảm an ninh chung tại Bắc Cực,” lãnh đạo chính quyền Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết trong thông cáo.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo tự trị này thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn cả Mexico. Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu và cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất đối với tên lửa giữa Nga và Mỹ. Mỹ hiện có căn cứ quân sự Pituffik tại Greenland và đã mở một lãnh sự quán trên đảo vào tháng 6/2020. Hòn đảo còn có nguồn khoáng sản dồi dào, tiêu biểu là đất hiếm và phần lớn chưa được khai thác.