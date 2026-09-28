Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp giành chiến thắng trước Iran

“Tôi nghĩ điều sắp xảy ra là chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột này rất sớm. Và ngay khi chúng ta giành chiến thắng, giá dầu sẽ giảm, giảm mạnh về mức như trước khi xung đột bắt đầu. Điều quan trọng là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Đó là mấu chốt của toàn bộ vấn đề,” Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 27/9 giờ địa phương.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Mỹ sẽ giành chiến thắng bằng cả biện pháp kinh tế và các cuộc tấn công quân sự.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng bằng cả hai cách. Thực ra, xét từ góc độ quân sự, chúng ta đã giành chiến thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ dừng các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta đang giành được những thắng lợi rất lớn,” ông Donald Trump nói.

Khi phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi không muốn nói về điều đó. Ý tôi là, điều đó có thể xảy ra, nhưng tôi không muốn nói về việc đó”.

Phía Iran chưa phản hồi những tuyên bố trên của người đứng đầu Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News cùng ngày 27/9 giờ địa phương, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông và Tổng thống Masoud Pezeshkian dự kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tuần vừa qua để “kiến tạo hòa bình”.

“Tổng thống Pezeshkian và tôi không đến New York để cổ súy cho một cuộc xung đột. Chúng tôi đến đây để kiến tạo hòa bình. Tuy nhiên, Iran vẫn kiên định đối mặt với bất kỳ hành động gây hấn nào, ngay cả khi điều đó dẫn tới một cuộc xung đột. Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng cho một tiến trình ngoại giao thực chất,” ông Araghchi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Về đề xuất mở lại Eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng những điều kiện Iran đưa ra không phải là mới, mà chính là những điều Mỹ từng cam kết thực hiện trong Bản ghi nhớ Islamabad mà hai nước ký hồi tháng 6.

“Chúng tôi muốn tiền và tài sản của mình, vốn đang bị phong tỏa một cách bất hợp pháp, được giải phóng. Chúng tôi muốn có thể bán dầu của mình,” ông Araghchi nói với NBC News, đồng thời cho rằng đây là những quyền lợi mà Iran kiên quyết yêu cầu phải được tôn trọng.

Trước đó, vào ngày 26/9 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ chối đề xuất của Iran về việc mở lại Eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày và chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

“Tôi bác bỏ đề xuất của họ,” Al Jazeera dẫn phát biểu của ông Trump với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng. Ông đồng thời cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ vì họ đang “thua rất nặng” trong cuộc chiến.

Theo đề xuất, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản của Iran bị phong tỏa và tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực.

“Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, Eo biển có thể được mở lại và hoạt động hàng hải bình thường được khôi phục trong vòng 7 ngày,” ông Araghchi phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Kế hoạch của Iran cũng kêu gọi chấm dứt mọi hành động thù địch tại Trung Đông, trong đó có Lebanon và Yemen.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết bất chấp những bác bỏ công khai của Tổng thống Donald Trump, phía Mỹ vẫn chưa chính thức thông báo với Iran qua các bên trung gian rằng đề xuất này đã bị bác bỏ.

“Trên thực tế, chúng tôi không có lý do gì để quay trở lại con đường ngoại giao. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đạt được hòa bình. Chúng tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, mà quan tâm đến lợi ích quốc gia của mình,” ông Araghchi nói.

Theo Axios, Mỹ và Iran sẽ tiến hành một vòng đàm phán gián tiếp mới vào ngày 28/9 với sự trung gian của Qatar. Cụ thể, trong ngày 28/9, phía Qatar sẽ tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Hòa bình của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff.