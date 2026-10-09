Ông Trump tuyên bố Mỹ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ

“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Iran. Chúng tôi sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social đêm 8/10 giờ Việt Nam.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết trong thời gian này, lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran vẫn sẽ được duy trì.

“Tôi muốn nói rõ với tất cả mọi người rằng, Iran đang ở trong tình trạng rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự. Lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ hiệu lực, trong khi lượng dầu vận chuyển qua Eo biển Hormuz đang đạt mức kỷ lục (chỉ riêng đêm qua đã có 22 triệu thùng dầu đi qua, nhưng không một thùng dầu nào xuất phát từ Iran hoặc được vận chuyển đến Iran!),” ông Donald Trump viết.

Phía Iran chưa phản hồi tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Cũng trong ngày 8/10, trao đổi với báo giới trước khi lên đường đến Turkmenistan dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng các đối thủ khó có thể cô lập nước này. Theo Thông tấn xã Iran (IRNA), ông Pezeshkian lập luận rằng Iran có chung đường biên giới với 15 quốc gia, nhờ đó có thể duy trì các hoạt động trao đổi thương mại, chính trị và an ninh qua nhiều tuyến đường.

Tổng thống Iran cũng hy vọng chuyến thăm Turkmenistan sẽ giúp mở rộng quan hệ với các nước láng giềng, đồng thời giảm tác động của lệnh phong tỏa hàng hải do Mỹ áp đặt.

Theo CNBC, Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi nói với các phóng viên tối 7/10 rằng chính quyền Mỹ đang cân nhắc các cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Phát biểu này làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang, góp phần đẩy giá dầu tăng. Giá dầu Brent tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 8/10, lên trên 104 USD/thùng.

Dữ liệu của Kpler cho biết, trong 7 ngày tính đến 6/10, trung bình khoảng 11,3 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua Eo biển Hormuz mỗi ngày. Trong tuần trước đó, từ ngày 22 đến 28/9, lượng dầu thô đi qua Eo biển Hormuz đạt trung bình 13,5 triệu thùng/ngày, tương đương mức trước xung đột.

Dù xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất tại Vịnh Ba Tư (không tính Iran) đang phục hồi, lượng xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay vẫn chỉ bằng khoảng một nửa mức trước xung đột, khiến giá dầu thế giới vẫn ở ngưỡng trên 100 USD/thùng.

Bloomberg nhận định việc khôi phục vận chuyển dầu thô không có nghĩa các nhà máy lọc dầu có thể ngay lập tức tăng sản lượng, bổ sung dự trữ và đưa nguồn cung nhiên liệu thành phẩm về mức trước xung đột. Vì vậy, dù các tuyến vận chuyển dầu thô dần được khai thông, nguồn cung nhiên liệu thành phẩm vẫn hạn chế, gây sức ép lên thị trường năng lượng.