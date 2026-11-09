Ông Trump tuyên bố Mỹ khó nối lại tấn công Iran, nhưng cảnh báo đòn đánh cực mạnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 tuyên bố Washington khó có khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu 2 bên đạt được thỏa thuận vững chắc về chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ vẫn sẵn sàng hành động nếu cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Trump cho biết quyết định quân sự phụ thuộc vào việc Iran có ký kết một thỏa thuận thực chất hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định khả năng tái triển khai chiến dịch tấn công là rất thấp, nhưng cảnh báo Washington sẽ giáng đòn cực kỳ mạnh nếu Tehran không đáp ứng các điều kiện.

Ông Trump lặp lại quan điểm này 5 lần trong cuộc phỏng vấn, đồng thời cho rằng áp lực kinh tế đang khiến Iran suy yếu nghiêm trọng.

Theo Tổng thống Mỹ, tỷ lệ lạm phát tại Iran trong năm nay lên tới 301%, khiến nước này rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính.

Ông tuyên bố Mỹ đã tấn công Iran trên mặt trận quân sự và có khả năng kết thúc cuộc chiến.

Washington cũng xác định các mục tiêu có thể bị tấn công nếu chiến dịch quân sự được nối lại, trong đó có nhà máy điện và cầu đường.

Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ tại Trung Đông, với sự hiện diện của 3 tàu sân bay, đã sẵn sàng nhận lệnh.

Ông tuyên bố Mỹ nhắm tới 38 cây cầu tại Iran và có thể phá hủy toàn bộ trong vòng 1 giờ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận việc tái thiết những công trình này sẽ mất nhiều năm, thậm chí lên tới 10 năm.

Tổng thống Trump còn khẳng định hệ thống phòng không Iran đã bị vô hiệu hóa. Theo tuyên bố của ông,

Tehran chỉ còn 10% kho tên lửa và 15% số máy bay không người lái (UAV) so với trước chiến tranh, do phần lớn các nhà máy sản xuất đã bị phá hủy. Iran chưa bình luận về những thông tin này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết tiến trình đàm phán đã tạm dừng sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Tehran cần thời gian đánh giá kết quả trước khi xác định bước đi tiếp theo.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/11 nhận định đàm phán chưa có dấu hiệu đạt giải pháp. Ông chỉ trích các yêu cầu của Iran là không thể chấp nhận, thậm chí vô lý và thiếu thực tế.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz trong nhiều tháng đã ảnh hưởng đến nguồn cung dầu khí từ vùng Vịnh, khiến giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao và làm gia tăng sự bất bình của người dân đối với cuộc chiến.