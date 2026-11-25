Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã phóng số lượng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) lớn nhất trong hơn một năm qua, nhưng toàn bộ đều bị lực lượng Mỹ đánh chặn và không gây thiệt hại.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump không công bố số lượng vũ khí Iran đã sử dụng cũng như thông tin cụ thể về các vụ đánh chặn.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Washington có thể tiến hành các cuộc tập kích mới nhằm vào Iran sau năm mới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump cáo buộc Tehran trì hoãn đối thoại và gia tăng các hành động thù địch sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ kết thúc.

Tổng thống Mỹ cho rằng Iran hiện có thái độ cứng rắn hơn trước, nhưng những tuyên bố của nước này không đi kèm hành động mang tính xây dựng.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Mỹ đang duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng biển Iran.

Ông Trump dự đoán những cuộc tấn công trả đũa giữa hai bên sẽ tiếp diễn, đồng thời thách thức Tehran tìm cách phá vỡ vòng phong tỏa.

Tổng thống Mỹ tuyên bố bất kỳ lực lượng hải quân Iran nào tìm cách vượt qua đều có nguy cơ bị đánh chìm.

Phía Iran phát đi những thông điệp vừa để ngỏ khả năng ngoại giao, vừa cảnh báo sẵn sàng đối đầu quân sự.

Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi ngày 22/11 cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra và cánh cửa ngoại giao chưa khép lại.

Tuy nhiên, ông Kazem Gharibabadi nhấn mạnh Tehran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình không thể kéo dài.

Ông nhấn mạnh Iran cần xây dựng năng lực răn đe lâu dài để loại bỏ các mối đe dọa an ninh.

Trong tuần qua, lực lượng Iran nhiều lần tuyên bố tập kích các trận địa radar phòng không và hệ thống phòng không Patriot do Mỹ triển khai trong khu vực.

Tehran cũng tuyên bố bắn hạ các UAV vũ trang MQ-1C và MQ-9A Reaper của Mỹ, mỗi chiếc có giá ước tính 30-35 triệu USD.

Iran còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tiêm kích F-16CM của Mỹ trên eo biển Hormuz. Chiếc máy bay không bị rơi tại chỗ nhưng được cho là đã phát tín hiệu khẩn nguy và hạ cánh xuống căn cứ Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Trong khi đó, Bahrain thông báo một cơ sở công nghiệp dân sự bị tập kích và bốc cháy, khiến 2 người bị thương. Một quan chức Mỹ khẳng định các đợt tấn công mới nhất của Iran không gây thiệt hại về người và trang thiết bị cho lực lượng Mỹ trong khu vực.

Theo Bloomberg, Anh và một số quốc gia Arab vùng Vịnh đã kín đáo đề nghị Washington không mở thêm chiến dịch quân sự.

Các nước này lo ngại một cuộc tấn công toàn diện của Mỹ và Israel sẽ khiến Iran trả đũa các quốc gia lân cận, đồng thời gây tổn thất lâu dài cho kinh tế toàn cầu.