Ông Trump tuyên bố Mỹ - Đan Mạch đạt thỏa thuận lịch sử về Greenland, mở đường kiểm soát an ninh “vĩnh viễn”

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận quốc phòng mới giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát toàn diện và “vĩnh cửu” đối với nhu cầu an ninh tại Greenland.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ chính thức được ký kết nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tuần tới, sau khi nhận được sự phê chuẩn từ quốc hội của cả Đan Mạch và Greenland.

Một trong những nội dung then chốt của thỏa thuận là cơ chế phòng thủ độc quyền, ngăn chặn triệt để sự hiện diện của các quốc gia đối địch.

Tổng thống Trump nhấn mạnh:"Kể từ bây giờ, không một đối thủ nào của Mỹ có thể thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hay thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ phía chúng tôi". Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích thêm rằng quy định này trực tiếp loại bỏ nguy cơ can thiệp hay đầu tư chiến lược từ các quốc gia ngoài khối NATO như Nga và Trung Quốc vào hạ tầng Greenland.

Đồng thời, Mỹ sẽ lập tức kích hoạt kế hoạch hợp tác với chính quyền địa phương để xây dựng các cơ sở quân sự quy mô lớn tại các vùng lãnh thổ thích hợp trên đảo.

Mặc dù Washington tuyên bố đạt được quyền kiểm soát an ninh tối cao, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland khẳng định thỏa thuận tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của vương quốc. Trong một tuyên bố chung ngày 18/9, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và người đứng đầu Chính phủ Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết Greenland, Đan Mạch và Mỹ dự kiến ký thỏa thuận tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương vào tuần tới, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.”

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định thỏa thuận mới hoàn toàn “ghi nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland”, đồng thời có lợi cho NATO và châu Âu

Về phần mình Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen đánh giá cao văn kiện này khi cho rằng thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ sẽ góp phần “củng cố mạnh mẽ” an ninh cho lãnh thổ tự trị Greenland.

Thỏa thuận này được đánh giá là bước tiến địa chính trị quan trọng đối với Mỹ tại vùng Bắc Cực, giúp Washington khóa chặt khu vực phòng thủ chiến lược Bắc Mỹ mà không phải chi trả chi phí mua lại hòn đảo.