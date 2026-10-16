Ông Trump tuyên bố Mỹ đàm phán với Nga và Trung Quốc về phi hạt nhân hóa

Trả lời phỏng vấn kênh Newsmax, ông Trump bày tỏ mong muốn các bên có thể tiến tới loại bỏ vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đang thảo luận vấn đề này với cả Moskva và Bắc Kinh, đồng thời dự đoán Trung Quốc có thể bắt kịp Mỹ về năng lực hạt nhân trong vòng 5 năm tới.

Tổng thống Trump dự đoán Trung Quốc sẽ “đuổi kịp” Mỹ về năng lực hạt nhân trong vòng 5 năm tới. Ông Trump nói: “Thật đáng tiếc, bởi tôi rất muốn thúc đẩy phi hạt nhân hóa nếu có thể. Chúng tôi thực sự đang thảo luận với Nga và Trung Quốc về vấn đề này”.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện sở hữu số đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới, tiếp theo là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ có số đầu đạn hạt nhân được triển khai lớn hơn Nga.

Hãng tin Newsmax cho biết ông Trump đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về nội dung, phạm vi và tiến trình đàm phán giữa các bên chưa được công bố.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực trong năm 2026. Được ký năm 2010, hiệp ước này đặt ra các giới hạn đối với số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai và phương tiện mang phóng của hai nước.

Hiệp ước cho phép gia hạn một lần trong thời hạn 5 năm. Năm 2021, Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí gia hạn hiệp ước đến năm 2026. Việc tiếp tục duy trì các giới hạn tương tự sau khi hiệp ước hết hiệu lực đòi hỏi quyết định mới từ hai bên.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân được xem là vấn đề quan trọng đối với an ninh quốc tế. Tuy nhiên, khả năng đạt được một khuôn khổ thỏa thuận mới sẽ phụ thuộc vào lập trường và cam kết cụ thể của các bên liên quan.