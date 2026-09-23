Ông Trump tuyên bố đổi tên gọi AI thành 'siêu trí tuệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 22-9-2026

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng từ “nhân tạo” khiến công nghệ này bị hiểu là không thật, trong khi “siêu trí tuệ” có cách gọi chính xác và tích cực hơn.

Ông Trump bày tỏ hy vọng thuật ngữ mới cũng sẽ được thế giới sử dụng.

Quyết định này có thể gây nhầm lẫn trong giới chuyên môn, bởi “siêu trí tuệ” vốn đã là một khái niệm riêng trong nghiên cứu AI.

Thuật ngữ này thường dùng để chỉ một hệ thống giả định có năng lực nhận thức vượt xa con người trong hầu hết lĩnh vực, trong khi các mô hình AI hiện nay chưa đạt đến trình độ đó.

Cùng với đề xuất đổi tên, Washington tiếp tục phản đối việc xây dựng một cơ chế quốc tế mang tính ràng buộc để kiểm soát AI.

"Mỹ hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực xây dựng một kế hoạch toàn cầu hóa để kiểm soát... trí tuệ nhân tạo" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng mọi công nghệ lớn đều đi kèm thách thức, nhưng những cảnh báo về khả năng AI vượt khỏi sự kiểm soát của con người đã bị phóng đại.

Lập trường này trái ngược với đề xuất của hơn 20 quốc gia, chủ yếu tại châu Âu, về việc thiết lập các biện pháp an toàn bắt buộc đối với những hệ thống AI tiên tiến.

Những nước ủng hộ cho rằng năng lực công nghệ đang phát triển nhanh hơn khả năng giám sát và xây dựng quy định của chính phủ.

Trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay, sau hàng loạt vụ việc liên quan tác nhân AI tự thực hiện nhiệm vụ ngoài dự kiến và những cảnh báo từ giới nghiên cứu về rủi ro an ninh mạng, sinh học cùng khả năng mất kiểm soát.

Theo AFP