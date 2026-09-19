Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận về Greenland

Greenland hiện là một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Ảnh minh họa Reuters.

Tổng thống Mỹ đã ca ngợi thỏa thuận này như một chiến thắng cá nhân. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông mô tả đây là một hiệp định "rất quan trọng, mang tính lịch sử và đặc biệt", đồng thời khẳng định thỏa thuận này "mang lại cho nước Mỹ quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh và tất cả các nhu cầu khác tại Greenland, giải quyết triệt để tất cả những mối quan ngại của chúng ta".

"Chúng ta sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một hiện diện quân sự quy mô lớn tại các khu vực phù hợp của Greenland," ông Trump nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cho biết thỏa thuận sẽ thiết lập một rào cản vững chắc nhằm ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài: "Không một đối thủ nào của Mỹ có thể được phép đặt căn cứ, duy trì hiện diện quân sự, hay thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng ta."

Trên thực tế, nước Mỹ vốn đã có hiện diện quân sự trên hòn đảo này và có quyền mở rộng các căn cứ quân sự thông qua Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Greenland hiện là một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch – một quốc gia thành viên của liên minh NATO.

Theo chính phủ Đan Mạch, nước này và Mỹ sẽ chính thức ký kết thỏa thuận vào tuần tới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Tuy nhiên, góc nhìn từ phía Đan Mạch và Greenland lại cho thấy một bức tranh khác biệt so với những tuyên bố của ông Trump.

Trong các thông cáo được đăng tải vào tối 18/9, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và người đứng đầu chính quyền Greenland Jens-Frederik Nielsen đều nhấn mạnh rằng hiệp ước này khác xa so với mong muốn "mua lại Greenland cho nước Mỹ" mà ông Trump từng tuyên bố trước đây.

Bà Frederiksen khẳng định thỏa thuận này "công nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland".

Đồng quan điểm, ông Nielsen cho biết hiệp ước "đảm bảo và củng cố an ninh của Greenland, Vương quốc Đan Mạch, Mỹ và liên minh phương Tây". Giới quan sát nhận định, phát biểu của nhà lãnh đạo Greenland ngầm ám chỉ rằng thỏa thuận có thể chỉ đơn thuần là sự tái khẳng định các quyền lợi hiện có của Mỹ tại hòn đảo này thông qua khuôn khổ NATO.

Theo thông cáo, sau khi được ký kết, hiệp ước sẽ cần phải trải qua các thủ tục phê chuẩn tại quốc hội để chính thức có hiệu lực.

Thỏa thuận an ninh này là diễn biến mới nhất trong một chuỗi những nỗ lực gây tranh cãi của ông Trump liên quan đến Greenland. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi đầu năm nay, Tổng thống Mỹ đã khôi phục lại chiến dịch đòi thâu tóm Greenland. Khi vấp phải sự phản đối liên tục từ châu Âu, ông Trump thậm chí đã đe dọa sẽ rút toàn bộ lực lượng vũ trang Mỹ khỏi lục địa già. Thỏa thuận sắp tới được kỳ vọng sẽ tạm thời khép lại những căng thẳng xoay quanh hòn đảo chiến lược này.