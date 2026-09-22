Ông Trump tuyên bố đang đối mặt với 'quyết định lớn' về Iran

Theo báo Guardian, Tổng thống Trump hôm nay (22/9) đã có bài phát biểu quan trọng trước Đại hội đồng LHQ tại New York, Mỹ. Kỳ họp năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng và thách thức đan xen.

Lãnh đạo Nhà Trắng mở đầu bài phát biểu bằng cách nhắc lại việc kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, đồng thời nêu vắn tắt một số thành tựu trong nước mà chính quyền của ông đã đạt được. "Trước khi tôi nhậm chức, chúng tôi có đường biên giới tồi tệ và nguy hiểm nhất thế giới, còn giờ đây chúng tôi có đường biên giới an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ sau đó chuyển sang đề cập về cuộc xung đột với Iran, khẳng định hoạt động quân sự ở Trung Đông là "biện pháp cần thiết" để giải quyết một mối đe dọa đã bị bỏ qua trong thời gian dài.

"Ngay từ ngày đầu tiên bước vào chính trường, tôi đã không dao động. Tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận với Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ, bởi sẽ chẳng có lý do gì để không làm như vậy", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: PBS

Về tình hình Ukraine, Tổng thống Trump khẳng định vẫn đang liên lạc với cả Moscow lẫn Kiev và cuộc xung đột sẽ kết thúc sớm hơn nhiều người nghĩ. "Đã đến lúc chấm dứt thương vong ở Ukraine. Tôi muốn cảm ơn vợ mình vì đã nỗ lực trong việc đưa các trẻ em phải sơ tán vì xung đột trở lại với gia đình", ông Trump nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bảo vệ chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, nhấn mạnh Washington sẽ sử dụng sức mạnh quân sự vượt trội của mình để bảo đảm lợi ích quốc gia. "Mỹ và Venezuela đã ký kết một thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất lịch sử. Chúng tôi đang nói tới 65 tỷ thùng dầu, điều này mang lại lợi ích cho cả hai nước, đồng thời góp phần làm giảm giá năng lượng toàn cầu", ông Trump cho hay.

Sau các chủ đề quốc tế, Tổng thống Trump xác nhận việc Mỹ lần đầu tiên cắt giảm ngân sách dành cho LHQ, nhấn mạnh đang phối hợp nhiều quốc gia để cải tổ cơ quan này.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ đã cắt giảm 15% ngân sách đóng góp cho LHQ trong năm 2026, đồng nghĩa với việc loại bỏ bớt 4.000 vị trí trong bộ máy hành chính của cơ quan này. LHQ có tiềm năng rất lớn, nhưng cơ quan này cần chấm dứt việc 'áp đặt chương trình nghị sự cực tả'", ông Trump cho hay.

Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ mọi lời kêu gọi về một kế hoạch toàn cầu nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI), chỉ trích Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), đồng thời kêu gọi thế giới đoàn kết chống lại những mối đe dọa với nhân loại.