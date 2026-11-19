Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi tuyên bố cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã là một “chiến thắng” đối với nước Mỹ, ngay cả khi hội nghị chưa chính thức bắt đầu. Đáng chú ý, màn đón tiếp trọng thị với nghi thức ngoại giao đặc biệt mà Bắc Kinh dành cho ông Trump được xem là một trong những điểm nhấn của chuyến công du lần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi các nhà lãnh đạo chụp ảnh nhóm trong Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 19 tháng 11 năm 2026. (Ảnh: GREG BAKER/Pool qua REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY).

Ngày 19/11, Tổng thống Donald Trump có mặt tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), tham dự cuộc gặp được đánh giá mang tính bước ngoặt giữa lãnh đạo ba cường quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới. Trước thềm hội nghị, ông Trump không giấu được sự hài lòng trước cách Trung Quốc tổ chức đón tiếp, từ nghi thức trang trọng, đội ngũ binh sĩ đến hàng nghìn người dân và trẻ em đứng chào đón.

Đặc biệt, Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp ra sân bay đón Tổng thống Mỹ. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên ông Tập thực hiện nghi thức này với một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc. Hành động được xem là sự đáp lại cử chỉ tương tự mà ông Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc tại căn cứ không quân Joint Base Andrews hồi tháng 9, trong lần gặp gần nhất giữa hai bên. Hai nhà lãnh đạo thậm chí còn có khoảnh khắc ôm nhau ngắn ngủi.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump dành nhiều lời khen cho người đồng cấp Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của màn đón tiếp đặc biệt này.

Ông Trump cho biết: "Đây là một vị chủ tịch vĩ đại, một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của Trung Quốc. Ông ấy chưa từng ra sân bay đón bất kỳ ai". Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô và sự hoành tráng của buổi lễ, gọi đây là sự thể hiện tôn trọng lớn dành cho nước Mỹ.

"Đó là một chiến thắng lớn đối với chúng ta. Đồng thời cũng là chiến thắng lớn đối với Trung Quốc", ông Trump nhấn mạnh.

Theo Reuters, trước khi ông Trump xuất hiện, ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin đã có những bài phát biểu đáng chú ý tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến. Cả hai cùng lên tiếng chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ thương mại và các biện pháp trừng phạt từ phương Tây. Trong khi đó, ông Tập tiếp tục thúc đẩy quan điểm về thương mại tự do và cởi mở, còn Tổng thống Nga nhấn mạnh vai trò của Moscow đối với an ninh lương thực và năng lượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dù mang ý nghĩa ngoại giao đặc biệt, giới phân tích nhận định cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo khó tạo ra những thỏa thuận mang tính đột phá. Những bất đồng liên quan đến xung đột Ukraine, Iran, thương mại, vũ khí hạt nhân và hoạt động quân sự của Trung Quốc vẫn là những rào cản lớn.

Ảnh: REUTERS

Một trong những vấn đề được ông Trump đặc biệt quan tâm là kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ mong muốn đưa nội dung này trở thành trọng tâm thảo luận, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục từ chối tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát hạt nhân cùng Washington và Moscow. Theo ông Trump, Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi việc yêu cầu Mỹ cắt giảm kho vũ khí của mình cũng là một bài toán khó.

Bên cạnh đó, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình còn được chú ý bởi vấn đề thương mại và công nghệ bán dẫn. Những thông tin liên quan đến việc chip Nvidia bị tuồn vào Trung Quốc thông qua các quốc gia Đông Nam Á đang làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ từ Mỹ.

Ảnh: REUTERS

Theo chuyên gia Craig Singleton thuộc Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD), cả ba nhà lãnh đạo đều có lý do để xuất hiện cùng nhau, nhưng việc đạt được đồng thuận thực chất lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Một bức ảnh chung có thể mang lại lợi ích chính trị và hình ảnh cho cả ba, song chương trình nghị sự phía sau lại khó tìm được tiếng nói chung.

Cuộc gặp lần này vì thế không chỉ là màn phô diễn sức mạnh ngoại giao giữa ba cường quốc, mà còn phản ánh những tính toán chiến lược phức tạp trong bối cảnh trật tự kinh tế và an ninh toàn cầu đang có nhiều biến động. Dù ông Trump đã sớm gọi đây là một chiến thắng, kết quả thực chất của hội nghị vẫn cần được kiểm chứng qua những thỏa thuận và động thái sau cuộc gặp.

Ảnh: REUTERS