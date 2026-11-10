Ông Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran 'cơ bản đã kết thúc'

Trong cuộc họp báo bất ngờ hôm thứ Hai (9/11), ông Trump nhắc lại quan điểm rằng quân đội Mỹ phá hủy năng lực quân sự của Iran. Xung đột “cơ bản kết thúc về mặt quân sự”, ông Trump tuyên bố. “Chúng tôi chỉ đang duy trì nguyên trạng, và thực sự làm điều đó theo đề nghị của các quốc gia láng giềng”.

Những phát biểu trên được đưa ra sau cuộc gặp kín giữa ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Sau cuộc gặp, Thủ tướng Qatar đánh giá các cuộc thảo luận đạt được tiến triển tích cực.

“Chúng tôi thảo luận về tình hình khu vực và các biện pháp thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tôi đánh giá cao những cuộc trao đổi tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận và mang lại hòa bình cho khu vực”, ông viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Mỹ tiếp tục phong tỏa Iran, nhưng để ngỏ khả năng tấn công

Ông Trump cho biết việc duy trì nguyên trạng đồng nghĩa với tiếp tục phong tỏa hải quân đối với các cảng biển Iran, đồng thời triển khai lực lượng đặc nhiệm mới mang tên Task Force Iron Gate (Lực lượng Đặc nhiệm Cổng Sắt) nhằm ngăn chặn hoạt động thương mại của Iran bằng đường bộ và qua biển Caspi.

Ông nói: “Qatar, Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain, Kuwait và các quốc gia khác muốn duy trì nguyên trạng, tức là chúng tôi tiếp tục giữ tình hình như hiện nay. Nói cách khác, đó là việc tiếp tục cuộc phong tỏa hải quân lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng tôi, có lẽ là lớn nhất trong lịch sử thế giới”.

Tổng thống Mỹ cũng phát tín hiệu Washington sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự nếu tình hình thay đổi. “Hiện tại, việc tiến hành hành động quân sự dường như không thực sự cần thiết. Nhưng chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể hành động ngay nếu có bất kỳ lý do nào khiến tình hình thay đổi”, ông Trump nói.

Ông khẳng định Israel và toàn bộ Trung Đông hiện được bảo vệ trước những nguy cơ và mối đe dọa từ Iran, đồng thời cho biết đang xuất hiện động lực tích cực hướng tới việc kết thúc xung đột. “Tôi nghĩ cuộc xung đột này sẽ kết thúc trong thời gian tương đối gần”, ông nói.

Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump

Trong khi đó, các quan chức Iran bác bỏ những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ, cho rằng đây chỉ là động thái đánh lạc hướng dư luận. Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, viết trên mạng xã hội: “Cuộc chiến chống Iran khiến chính phủ Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng Washington vẫn đang hành động tuyệt vọng”.

Ông Rezaei đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt những gì ông gọi là thông tin giả về các cuộc đàm phán không có thật.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei kêu gọi chấm dứt tình trạng hiện nay, mà ông mô tả là “không chiến tranh cũng chẳng hòa bình”. Theo truyền thông Iran, ông Pezeshkian cho biết Tehran sẵn sàng tiếp tục đàm phán nhưng sẽ không chấp nhận bị ép buộc. “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước sức mạnh và sự bắt nạt”, ông tuyên bố.

Xung đột lan rộng, gây gián đoạn thương mại quốc tế

Cuộc chiến với Iran bắt đầu từ ngày 28/2 và nhanh chóng lan sang các quốc gia lân cận, đồng thời gây xáo trộn hoạt động thương mại quốc tế. Gần như ngay sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công, Iran tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt, phân bón và nhiều loại hàng hóa khác.

Iran cũng đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào những quốc gia vùng Vịnh lân cận, bao gồm Qatar, Bahrain, Kuwait và UAE. Nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ.

Các xung đột liên quan khác cũng phát sinh. Ả Rập Xê Út nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Houthi, trong khi Israel bắt đầu chiếm đóng miền Nam Lebanon và tiến hành nhiều cuộc không kích gây thương vong nghiêm trọng.

Trong gần chín tháng kể từ khi chiến tranh bùng phát, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran diễn ra không liên tục, với những đợt giao tranh xen kẽ các giai đoạn tương đối yên ắng.

Chỉ trong những ngày gần đây, chính quyền Trump thông báo tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào đảo Qeshm của Iran. Washington cũng treo thưởng 20 triệu USD cho những thông tin liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, bao gồm các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan.