Ông Trump từng nói gì về kịch bản đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội?

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CBS News trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Trump khẳng định sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn những dự luật mà đảng Dân chủ đề xuất nếu lực lượng này giành được đa số tại Quốc hội.

"Tôi có quyền lực tối cao – đó chính là quyền phủ quyết", ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông không ngại được gọi là "Ngài phủ quyết" nếu phải sử dụng quyền này để đối phó với các dự luật của phe Dân chủ.

Tổng thống Trump phát biểu tại Hồ Phản chiếu ngày 2/11 vừa qua. Ảnh: AFP

Dù đối mặt với khả năng đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, ông Trump vẫn tỏ ra tự tin về hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Ông cho rằng những phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao đã mở rộng quyền hành pháp, giúp tổng thống có thêm khả năng triển khai các chương trình nghị sự ngay cả khi Quốc hội không ủng hộ.

Ông Trump cũng tin rằng quyền phủ quyết có thể buộc đảng Dân chủ phải tìm kiếm thỏa hiệp trong quá trình xây dựng chính sách.

Đề cập đến chiến dịch vận động bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã tổ chức 33 sự kiện trong vòng 29 ngày nhằm hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa. Ông nhận định những chuyến đi này góp phần cải thiện không khí tranh cử của đảng.

"Nếu các bạn nhớ lại, khoảng 30-40 ngày trước, mọi người đều nói rằng chúng tôi sẽ phải chịu một thất bại lớn. Nhưng giờ đây, mọi người thậm chí còn nói rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng", ông Trump chia sẻ.

Về cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, ông Trump cho biết chưa thảo luận với các cố vấn về khả năng tiếp tục tranh cử. Tuy nhiên, ông đánh giá đảng Cộng hòa đang có nhiều ứng viên tiềm năng.

Ông dùng cụm từ "very good bench" để mô tả đội ngũ nhân sự có thể tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng của đảng Cộng hòa trong tương lai.