Ông Trump tung đòn đáp trả Obama sau màn mỉa mai Nhà Trắng

Theo Reuters, ngày 24/10, ông Obama tham gia vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ tại Cleveland, bang Ohio, và Detroit, bang Michigan, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 đang đến gần.

Tại Michigan, ông Obama ủng hộ ứng viên Thượng viện Abdul El-Sayed và kêu gọi cử tri xem cuộc bầu cử là cơ hội để tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền. Ông cho rằng cần kiềm chế những điều mà ông mô tả là bất hợp lý trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vận động tranh cử cho ứng viên đảng Dân chủ vào Thượng viện Mỹ Abdul El-Sayed và ứng viên đảng Dân chủ tranh cử chức Thống đốc bang Jocelyn Benson tại một cuộc mít tinh ở Detroit, bang Michigan, Mỹ, ngày 24/10/2026.Ảnh: REUTERS/Rebecca Cook

Cựu tổng thống cáo buộc ông Trump lợi dụng chức vụ để thu lợi và trao đổi các đặc quyền chính trị. Ông cũng chỉ trích đảng Cộng hòa vì tiếp tục ủng hộ tổng thống, cho rằng đảng này đang đại diện cho một chính quyền tham nhũng, kém hiệu quả hoặc không thực hiện được chức năng quản lý.

Nhà Trắng chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 25/10, ông Trump gọi ông Obama là “một tổng thống cực kỳ kém năng lực”.

Ông Trump đồng thời công kích ứng viên Abdul El-Sayed bằng những lời lẽ gay gắt, cáo buộc người này có quan điểm cực đoan và thù ghét nhiều nhóm người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Ông Obama cho rằng cuộc chiến với Iran đã giúp Tehran gia tăng ảnh hưởng kinh tế, bởi các mối đe dọa nhằm vào hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gây bất ổn cho các nước xuất khẩu dầu mỏ. Theo ông, Iran hiện có khả năng gây sức ép đáng kể đối với tuyến hàng hải quan trọng này.

Đáp lại, ông Trump chỉ trích cách chính quyền Obama xử lý vấn đề Iran trước đây. Ông cho rằng thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã khiến Iran nhận được hàng tỷ USD và tạo điều kiện để nước này tiến gần hơn tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ rút khỏi thỏa thuận này trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Ông Obama cũng mỉa mai việc chính quyền Trump tập trung vào những vấn đề mà ông cho là không quan trọng, trong khi chỉ trích phong cách cải tạo Nhà Trắng theo hướng xa hoa, dát vàng.

Ông ví diện mạo Nhà Trắng sau cải tạo như thể cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein mở một nhà hàng thuộc chuỗi Cheesecake Factory. Phát biểu này trở thành một trong những câu nói gây chú ý trong màn công kích chính trị của ông.

Reuters dẫn một khảo sát Reuters/Ipsos thực hiện hồi tháng 8 cho biết 63% người Mỹ được hỏi cho rằng ông Trump và gia đình đã thu lợi không phù hợp từ tiền điện tử kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng; 69% nhận định các quyết định chính sách của tổng thống chịu ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh cá nhân.

Cuộc khẩu chiến diễn ra chỉ khoảng 10 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự kiện có thể quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội Mỹ. Đảng Dân chủ kỳ vọng sự tham gia vận động của ông Obama sẽ giúp huy động cử tri trong các cuộc đua cạnh tranh sít sao.