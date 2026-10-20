Ông Trump từng cảnh báo Tổng thống Pháp 'đóng cửa biên giới'

Trong cuộc vận động tối 19/10, ông Trump nhiều lần nhắc đến Pháp nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử tháng 11, tập trung vào vấn đề nhập cư và điều mà ông mô tả là tương lai của các quốc gia phương Tây.

“Nếu muốn biết điều gì đang bị đặt cược trong cuộc bầu cử này, hãy nhìn những gì đang xảy ra ở Pháp”, ông Trump nói. Ông cho rằng người nhập cư, những phần tử cực đoan nằm trong số những vấn đề mà Pháp đang phải đối mặt.

“Và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra với Mỹ”, ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cho rằng một số người nhập cư không chịu hòa nhập vào xã hội Pháp. Ông nhắc lại điều mà ông nói là lời cảnh báo từng đưa ra với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đây.

“Như tôi đã nói với Tổng thống Macron, Tổng thống Pháp, khi lần đầu gặp ông ấy cách đây nhiều năm: ‘Bây giờ, hãy đóng cửa biên giới, nếu không ông sẽ đánh mất nước Pháp’”, ông Trump nói.

Từ đó, Tổng thống Mỹ cho rằng đảng Cộng hòa cần tiếp tục kiểm soát Quốc hội để ngăn Mỹ rơi vào những vấn đề mà ông cho là do nhập cư và các chính sách cánh tả gây ra tại châu Âu.

Trong khi đó, Chính phủ Pháp thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm cục bộ tại nhiều thành phố lớn sau khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc biến thành bạo loạn, cướp phá và phóng hỏa, gây thiệt hại nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Thủ tướng Sébastien Lecornu ngày 19/10 yêu cầu chính quyền địa phương triển khai các biện pháp giới nghiêm có giới hạn nhằm bảo vệ người dân, cửa hàng và cơ sở kinh doanh.

Tại Paris, lệnh giới nghiêm được áp dụng ở khu vực Place de la République và các tuyến phố quanh khu mua sắm Les Halles từ 23h ngày 19/10 đến 6h sáng hôm sau.

Tổng thống Pháp Macron và các quan chức họp.

Các cuộc tụ tập và biểu tình trên toàn thành phố cũng bị cấm từ 20h. Những biện pháp tương tự được ban hành tại Lyon, Nice, Coulaines, Lille và một số địa phương lân cận, trong đó có nơi chỉ áp dụng với người chưa thành niên.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18/10 bày tỏ “giận dữ và hổ thẹn” trước làn sóng bạo loạn, cướp phá trên cả nước, cáo buộc những người quá khích tìm cách “lật đổ nền cộng hòa”. Ông tuyên bố những kẻ phá hoại sẽ phải chịu trách nhiệm, đồng thời yêu cầu chính phủ rút kinh nghiệm để ngăn bạo lực tái diễn.

Tổng thống Emmanuel Macron từ chối đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez, yêu cầu ông tiếp tục đảm nhiệm chức vụ để duy trì sự chỉ huy thống nhất trong lực lượng cảnh sát và an ninh. Ông Macron yêu cầu làm rõ sai sót trong công tác lập kế hoạch và thu thập thông tin tình báo dẫn đến bạo lực.

Thủ tướng Lecornu cho biết Pháp có thể ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết nhưng hiện tại, giới nghiêm cục bộ được xem là biện pháp phù hợp hơn.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết hơn 2.300 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình cuối tuần, trong khi gần 1.000 cảnh sát và hiến binh bị thương. Riêng tại Paris, khoảng 350 người bị bắt hôm Chủ nhật và trong đêm.

Các cuộc biểu tình hôm 17/10 thu hút hơn 500.000 người tham gia. Bạo lực sau đó lan rộng tại nhiều thành phố, với các nhóm đeo mặt nạ tấn công trụ sở chính quyền, đồn cảnh sát, đốt phá và cướp bóc hàng loạt cửa hàng.

Ông Nuñez thừa nhận lực lượng an ninh đã không lường trước được quy mô bạo lực và triển khai lực lượng chưa đủ để kiểm soát đám đông.

“Tại một số thành phố lớn hôm thứ Bảy, khi hàng trăm cửa hàng bị cướp phá, chúng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt các chủ cửa hàng và nói rằng mình vẫn kiểm soát được tình hình”, ông nói. Thị trưởng các thành phố lớn cũng yêu cầu chính phủ giải trình về những thiếu sót trong công tác chuẩn bị và bảo đảm an ninh.

Các cuộc bạo loạn cuối tuần có sự tham gia của phong trào Áo vàng, từng tổ chức nhiều đợt biểu tình phản đối giá nhiên liệu trong giai đoạn 2018-2020. Khủng hoảng xảy ra chỉ sáu tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp tiếp theo. Phong trào Áo vàng đã kêu gọi tổ chức một đợt biểu tình mới vào thứ Bảy tuần này.