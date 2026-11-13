Ông Trump tự tin đánh bại ông Obama nếu tái tranh cử tổng thống

"Đúng vậy, tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng đánh bại ông ấy", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với bình luận viên thể thao Stephen A. Smith hôm 12/11. Tổng thống Mỹ đồng thời gọi người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ là nhân vật "được đánh giá quá cao".

Ông Obama (trái) và ông Trump. Ảnh: EPA

Hãng Anadolu đưa tin ông Trump nhận định như trên khi được hỏi về kịch bản bầu cử giả định, trong đó cả hai đều được phép tranh cử thêm một nhiệm kỳ.

"Tôi giành được nhiều phiếu bầu hơn ông ấy ", ông Trump phát biểu và dẫn chứng kết quả bầu cử mà ông đạt được tại các bang Texas và Florida.

Khi được yêu cầu giải thích rõ hơn về những chỉ trích nhằm vào ông Obama, lãnh đạo Nhà Trắng cho hay: "Tôi không nghĩ ông ấy là một tổng thống giỏi. Tôi thấy ông ấy là người gây chia rẽ".

Khi được hỏi sẽ mô tả bản thân như thế nào, ông Trump trả lời: "Là một người gắn kết mọi người lại với nhau". Vị tổng thống Cộng hòa này lập luận thành công về kinh tế sẽ giúp đoàn kết người dân Mỹ, đồng thời viện dẫn những tuyên bố của chính quyền về đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Cuộc trao đổi trên là một phần trong cuộc phỏng vấn kéo dài về nhiều chủ đề tại Nhà Trắng, sau khi đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại trên diện rộng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khiến đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Ông Trump đã nhiều lần cho rằng kết quả bầu cử giữa kỳ không phản ánh sức mạnh chính trị cá nhân của mình, bởi tên ông không xuất hiện trên lá phiếu.

Tuy nhiên, kịch bản tranh cử giả định nói trên không được Hiến pháp Mỹ cho phép. Tu chính án thứ 22 quy định không ai được bầu làm tổng thống quá 2 lần. Ông Obama đã làm Tổng thống Mỹ trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2009 - 2017. Trong khi đó, ông Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2017 - 2021, rồi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.