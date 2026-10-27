Ông Trump treo thưởng 1 triệu USD cho tin báo gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ khoản tiền thưởng sẽ được trao khi những người thực hiện hành vi gian lận bị bắt giữ và kết án.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3-11. Cử tri sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội trong bối cảnh những tranh cãi về tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử tiếp tục gia tăng.

Cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử quan trọng đối với tương quan lực lượng chính trị tại Mỹ. Kết quả sẽ ảnh hưởng đến khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Thông báo treo thưởng của ông Trump tiếp tục thu hút sự chú ý trong bối cảnh vấn đề gian lận bầu cử vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong đời sống chính trị Mỹ.